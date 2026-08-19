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Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой
Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой - 19.08.2026, ПРАЙМ
Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой
Минфин России подготовит для регионов с высокой долговой нагрузкой меры по ограничению уровня дефицита бюджетов и обеспечению их устойчивости, сказал министр... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:35+0300
2026-08-19T16:35+0300
финансы
россия
антон силуанов
владимир путин
минфин рф
минфин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минфин России подготовит для регионов с высокой долговой нагрузкой меры по ограничению уровня дефицита бюджетов и обеспечению их устойчивости, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Минфин России продолжит взаимодействие с субъектами в части мониторинга исполнения бюджета. В регионах с высокой долговой нагрузкой подготовим меры по ограничению дефицита и обеспечению устойчивости бюджетов в среднесрочной перспективе. Такие возможности и финансовые ресурсы предусматриваются", - сказал Силуанов. Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
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финансы, россия, антон силуанов, владимир путин, минфин рф, минфин, совет по стратегическому развитию
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин РФ, Минфин, Совет по стратегическому развитию
16:35 19.08.2026
 
Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой

Силуанов: Минфин подготовит меры по ограничению дефицита бюджетов для регионов

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минфин России подготовит для регионов с высокой долговой нагрузкой меры по ограничению уровня дефицита бюджетов и обеспечению их устойчивости, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Минфин России продолжит взаимодействие с субъектами в части мониторинга исполнения бюджета. В регионах с высокой долговой нагрузкой подготовим меры по ограничению дефицита и обеспечению устойчивости бюджетов в среднесрочной перспективе. Такие возможности и финансовые ресурсы предусматриваются", - сказал Силуанов.
Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановВладимир ПутинМинфин РФМинфинСовет по стратегическому развитию
 
 
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