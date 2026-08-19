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Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой

Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой - 19.08.2026, ПРАЙМ

Минфин подготовит меры для регионов с высокой долговой нагрузкой

Минфин России подготовит для регионов с высокой долговой нагрузкой меры по ограничению уровня дефицита бюджетов и обеспечению их устойчивости, сказал министр... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:35+0300

2026-08-19T16:35+0300

2026-08-19T16:35+0300

финансы

россия

антон силуанов

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минфин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минфин России подготовит для регионов с высокой долговой нагрузкой меры по ограничению уровня дефицита бюджетов и обеспечению их устойчивости, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент РФ Владимир Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Минфин России продолжит взаимодействие с субъектами в части мониторинга исполнения бюджета. В регионах с высокой долговой нагрузкой подготовим меры по ограничению дефицита и обеспечению устойчивости бюджетов в среднесрочной перспективе. Такие возможности и финансовые ресурсы предусматриваются", - сказал Силуанов. Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон силуанов, владимир путин, минфин рф, минфин, совет по стратегическому развитию