Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/minpromtorg-872500914.html
В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники
В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники - 19.08.2026, ПРАЙМ
В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники
Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники, говорится в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:06+0300
2026-08-19T12:10+0300
бизнес
промышленность
технологии
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872500914.jpg?1787130622
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники, говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники. Проект реализуется в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что каждый новый центр получит грант до 500 миллионов рублей сроком на три года. Средства будут направлены на разработку и коммерциализацию технологических решений в сфере промышленной робототехники. Для участия в конкурсе организациям необходимо представить программу работы будущего центра роботизации. К участию допускаются организации, которые работают на рынке не менее 3 лет и имеют штат свыше 20 сотрудников. Кроме того, участникам необходимо подтвердить опыт создания решений и оказания услуг в сфере промышленной робототехники, квалификацию команды и наличие материально-технической базы для реализации проекта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, технологии, минпромторг
Бизнес, Промышленность, Технологии, Минпромторг
12:06 19.08.2026 (обновлено: 12:10 19.08.2026)
 
В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники

Минпромторг объявил конкурс на создание 13 центров развития промышленной робототехники

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники. Проект реализуется в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что каждый новый центр получит грант до 500 миллионов рублей сроком на три года. Средства будут направлены на разработку и коммерциализацию технологических решений в сфере промышленной робототехники. Для участия в конкурсе организациям необходимо представить программу работы будущего центра роботизации.
К участию допускаются организации, которые работают на рынке не менее 3 лет и имеют штат свыше 20 сотрудников. Кроме того, участникам необходимо подтвердить опыт создания решений и оказания услуг в сфере промышленной робототехники, квалификацию команды и наличие материально-технической базы для реализации проекта.
 
БизнесПромышленностьТехнологииМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала