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В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники

В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники - 19.08.2026, ПРАЙМ

В России стартовал отбор на создание центров развития промробототехники

Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники, говорится в... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:06+0300

2026-08-19T12:06+0300

2026-08-19T12:10+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники, говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России совместно с Университетом Иннополис объявил конкурсный отбор на создание 13 новых центров развития промышленной робототехники. Проект реализуется в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что каждый новый центр получит грант до 500 миллионов рублей сроком на три года. Средства будут направлены на разработку и коммерциализацию технологических решений в сфере промышленной робототехники. Для участия в конкурсе организациям необходимо представить программу работы будущего центра роботизации. К участию допускаются организации, которые работают на рынке не менее 3 лет и имеют штат свыше 20 сотрудников. Кроме того, участникам необходимо подтвердить опыт создания решений и оказания услуг в сфере промышленной робототехники, квалификацию команды и наличие материально-технической базы для реализации проекта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, технологии, минпромторг