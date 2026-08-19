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В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой

В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой

Промышленная продукция занимает значительную долю российско-мьянманского товарооборота, Россия в свою очередь поставляет в Мьянму лекарственные препараты,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:27+0300

2026-08-19T18:27+0300

2026-08-19T18:27+0300

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владимир путин

минпромторг

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Промышленная продукция занимает значительную долю российско-мьянманского товарооборота, Россия в свою очередь поставляет в Мьянму лекарственные препараты, удобрения, различные виды оборудования, рассказали РИА Новости в Минпромторге России. "Российско-мьянманское торгово-экономическое сотрудничество планомерно развивается. Значительную долю российско-мьянманского товарооборота составляет промышленная продукция – российская сторона поставляет мьянманским партнерам лекарственные препараты, удобрения, различные виды оборудования", - сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что основу импорта из Мьянмы составляет продукция легкой промышленности - верхняя одежда, трикотажные изделия, обувь. Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн накануне провели переговоры в Кремле. Глава российского государства отмечал, что странам необходимо поработать на экономическом треке, хорошие заделы есть.

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россия, бизнес, мьянма, владимир путин, минпромторг