Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/minpromtorg-872520031.html
В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой
В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой
Промышленная продукция занимает значительную долю российско-мьянманского товарооборота, Россия в свою очередь поставляет в Мьянму лекарственные препараты,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:27+0300
2026-08-19T18:27+0300
россия
бизнес
мьянма
владимир путин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872520031.jpg?1787153237
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Промышленная продукция занимает значительную долю российско-мьянманского товарооборота, Россия в свою очередь поставляет в Мьянму лекарственные препараты, удобрения, различные виды оборудования, рассказали РИА Новости в Минпромторге России. "Российско-мьянманское торгово-экономическое сотрудничество планомерно развивается. Значительную долю российско-мьянманского товарооборота составляет промышленная продукция – российская сторона поставляет мьянманским партнерам лекарственные препараты, удобрения, различные виды оборудования", - сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что основу импорта из Мьянмы составляет продукция легкой промышленности - верхняя одежда, трикотажные изделия, обувь. Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн накануне провели переговоры в Кремле. Глава российского государства отмечал, что странам необходимо поработать на экономическом треке, хорошие заделы есть.
мьянма
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, мьянма, владимир путин, минпромторг
РОССИЯ, Бизнес, МЬЯНМА, Владимир Путин, Минпромторг
18:27 19.08.2026
 
В Минпромторге рассказали о товарообороте с Мьянмой

Минпромторг: Россия поставляет в Мьянму лекарственные препараты, удобрения и оборудование

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Промышленная продукция занимает значительную долю российско-мьянманского товарооборота, Россия в свою очередь поставляет в Мьянму лекарственные препараты, удобрения, различные виды оборудования, рассказали РИА Новости в Минпромторге России.
"Российско-мьянманское торгово-экономическое сотрудничество планомерно развивается. Значительную долю российско-мьянманского товарооборота составляет промышленная продукция – российская сторона поставляет мьянманским партнерам лекарственные препараты, удобрения, различные виды оборудования", - сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что основу импорта из Мьянмы составляет продукция легкой промышленности - верхняя одежда, трикотажные изделия, обувь.
Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн накануне провели переговоры в Кремле. Глава российского государства отмечал, что странам необходимо поработать на экономическом треке, хорошие заделы есть.
 
РОССИЯБизнесМЬЯНМАВладимир ПутинМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала