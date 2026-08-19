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Минпромторг назвал перспективные направления сотрудничества России и Мьянмы

Минпромторг назвал перспективные направления сотрудничества России и Мьянмы - 19.08.2026, ПРАЙМ

Минпромторг назвал перспективные направления сотрудничества России и Мьянмы

Развитие тяжелого машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтики и металлургии, в том числе совместное освоение месторождений, являются перспективными... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:31+0300

2026-08-19T18:31+0300

2026-08-19T18:31+0300

технологии

промышленность

россия

мьянма

владимир путин

минпромторг

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Развитие тяжелого машиностроения, радиоэлектроники, фармацевтики и металлургии, в том числе совместное освоение месторождений, являются перспективными направлениями для наращивания промышленного взаимодействия России и Мьянмы, рассказали РИА Новости в Минпромторге России. "Перспективно наращивание промышленного взаимодействия в сфере тяжелого машиностроения, радиоэлектронике, фармацевтике и металлургии, в том числе совместном освоении месторождений. Потенциал отмечается во внедрении в Мьянме передовых российских технологий в сфере цифровизации, кибербезопасности, управления производственными активами", - сказали в министерстве. Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн накануне провели переговоры в Кремле. Глава российского государства отмечал, что странам необходимо поработать на экономическом треке, хорошие заделы есть. В Минпромторге добавили, что в ходе визита мьянманской делегации был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством цифрового развития и связи Республики Союз Мьянма о сотрудничестве в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий.

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технологии, промышленность, россия, мьянма, владимир путин, минпромторг