https://1prime.ru/20260819/minselhoz-872518499.html

Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей

Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей - 19.08.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей

Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:03+0300

2026-08-19T18:03+0300

2026-08-19T18:14+0300

сельское хозяйство

оксана лут

александр новак

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872518499.jpg?1787152494

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев... Бывают определенные перекосы в регионах, но при этом очень оперативно сейчас Минэнерго с основными компаниями перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где, например, произошла локальная недосдача", - сказала Лут газете "Известия". В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, оксана лут, александр новак, минсельхоз