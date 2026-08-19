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Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей
Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей
Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:03+0300
2026-08-19T18:03+0300
2026-08-19T18:14+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев... Бывают определенные перекосы в регионах, но при этом очень оперативно сейчас Минэнерго с основными компаниями перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где, например, произошла локальная недосдача", - сказала Лут газете "Известия". В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
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сельское хозяйство, оксана лут, александр новак, минсельхоз
Сельское хозяйство, Оксана Лут, Александр Новак, Минсельхоз
Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей
Глава Минсельхоза Лут назвала приоритетом обеспечение российских аграриев топливом
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев... Бывают определенные перекосы в регионах, но при этом очень оперативно сейчас Минэнерго с основными компаниями перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где, например, произошла локальная недосдача", - сказала Лут газете "Известия".
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.