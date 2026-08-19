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Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей
Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей - 19.08.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей
Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:03+0300
2026-08-19T18:14+0300
сельское хозяйство
оксана лут
александр новак
минсельхоз
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев... Бывают определенные перекосы в регионах, но при этом очень оперативно сейчас Минэнерго с основными компаниями перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где, например, произошла локальная недосдача", - сказала Лут газете "Известия". В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
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192
40
сельское хозяйство, оксана лут, александр новак, минсельхоз
Сельское хозяйство, Оксана Лут, Александр Новак, Минсельхоз
18:03 19.08.2026 (обновлено: 18:14 19.08.2026)
 
Минсельхоз назвал обеспечение аграриев топливом приоритетной задачей

Глава Минсельхоза Лут назвала приоритетом обеспечение российских аграриев топливом

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российские аграрии являются приоритетом в обеспечении топливом, Минэнерго и компании оперативно перенаправляют ресурсы, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев... Бывают определенные перекосы в регионах, но при этом очень оперативно сейчас Минэнерго с основными компаниями перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где, например, произошла локальная недосдача", - сказала Лут газете "Известия".
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться.
 
Сельское хозяйствоОксана ЛутАлександр НовакМинсельхоз
 
 
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