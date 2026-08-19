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Минсельхоз может отменить квоты на импорт семян сахарной свеклы - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз может отменить квоты на импорт семян сахарной свеклы
Минсельхоз может отменить квоты на импорт семян сахарной свеклы - 19.08.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз может отменить квоты на импорт семян сахарной свеклы
Объемы производства семян сахарной свеклы в России уже позволяют закрывать потребности страны, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены квот, в рамках которых... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T13:37+0300
2026-08-19T13:37+0300
сельское хозяйство
бизнес
оксана лут
минсельхоз
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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Объемы производства семян сахарной свеклы в России уже позволяют закрывать потребности страны, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены квот, в рамках которых они сейчас импортируются из недружественных стран, заявила глава ведомства Оксана Лут на форуме "Русское поле - 2026". "Мы каждый год сокращаем импорт, все это знаем. У нас есть квоты на импорт семян из недружественных стран. ...Учитывая, что по прошлому году мы неплохо поработали с семенами сахарной свеклы, я думаю, что, может быть, в этом году мы рассмотрим возможность и уже не будем делать квоты на семена сахарной свеклы на недружественную селекцию, потому что внутренние объемы у нас позволяют закрывать собственные потребности", - сказала она. Правительство РФ ранее установило квоты для ввоза отдельных видов семян из недружественных стран, в том числе семян сахарной свеклы. Объем квот рассчитывается Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.
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сельское хозяйство, бизнес, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, Бизнес, Оксана Лут, Минсельхоз
13:37 19.08.2026
 
Минсельхоз может отменить квоты на импорт семян сахарной свеклы

Минсельхоз: производство семян сахарной свеклы в России позволяет закрывать потребности

© РИА Новости . Виталий ТимкивПредпосевная культивация почвы
Предпосевная культивация почвы - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КАЗАНЬ, 19 авг - ПРАЙМ. Объемы производства семян сахарной свеклы в России уже позволяют закрывать потребности страны, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены квот, в рамках которых они сейчас импортируются из недружественных стран, заявила глава ведомства Оксана Лут на форуме "Русское поле - 2026".
"Мы каждый год сокращаем импорт, все это знаем. У нас есть квоты на импорт семян из недружественных стран. ...Учитывая, что по прошлому году мы неплохо поработали с семенами сахарной свеклы, я думаю, что, может быть, в этом году мы рассмотрим возможность и уже не будем делать квоты на семена сахарной свеклы на недружественную селекцию, потому что внутренние объемы у нас позволяют закрывать собственные потребности", - сказала она.
Правительство РФ ранее установило квоты для ввоза отдельных видов семян из недружественных стран, в том числе семян сахарной свеклы. Объем квот рассчитывается Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.
 
Сельское хозяйствоБизнесОксана ЛутМинсельхоз
 
 
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