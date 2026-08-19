https://1prime.ru/20260819/mintrans-872506862.html

Минтранс предложил учитывать пропускную способность погранпереходов

Минтранс предложил учитывать пропускную способность погранпереходов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Минтранс предложил учитывать пропускную способность погранпереходов

Минтранс России разработал проект приказа, которым предлагает учитывать пропускную способность и загруженность погранпереходов при составлении расписания... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:33+0300

2026-08-19T14:33+0300

2026-08-19T14:33+0300

бизнес

россия

приморский край

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект приказа, которым предлагает учитывать пропускную способность и загруженность погранпереходов при составлении расписания международных автобусных рейсов, сообщило министерство. "Минтранс предложил новый подход к организации расписания автобусов на госгранице. Рейсы предлагается разводить по времени с учетом возможностей конкретного пункта пропуска, пассажиропотока и сезонной нагрузки", - говорится в сообщении ведомства в "Максе". В Минтрансе отмечают, что такой подход поможет сократить интервалы, повысить пропускную способность погранпереходов и сделать регулярные автобусные перевозки удобнее как для пассажиров, так и для самих перевозчиков. "Речь, в частности, идет о маршрутах через АПП Забайкальск, Краскино и Пограничный в Приморском крае. Контроль и досмотровые процедуры при этом сохранятся в полном объеме", - уточнили в министерстве.

приморский край

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бизнес, россия, приморский край