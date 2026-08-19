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Минтранс предложил учитывать пропускную способность погранпереходов
Минтранс предложил учитывать пропускную способность погранпереходов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс предложил учитывать пропускную способность погранпереходов
Минтранс России разработал проект приказа, которым предлагает учитывать пропускную способность и загруженность погранпереходов при составлении расписания... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T14:33+0300
2026-08-19T14:33+0300
2026-08-19T14:33+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект приказа, которым предлагает учитывать пропускную способность и загруженность погранпереходов при составлении расписания международных автобусных рейсов, сообщило министерство.
"Минтранс предложил новый подход к организации расписания автобусов на госгранице. Рейсы предлагается разводить по времени с учетом возможностей конкретного пункта пропуска, пассажиропотока и сезонной нагрузки", - говорится в сообщении ведомства в "Максе".
В Минтрансе отмечают, что такой подход поможет сократить интервалы, повысить пропускную способность погранпереходов и сделать регулярные автобусные перевозки удобнее как для пассажиров, так и для самих перевозчиков.
"Речь, в частности, идет о маршрутах через АПП Забайкальск, Краскино и Пограничный в Приморском крае. Контроль и досмотровые процедуры при этом сохранятся в полном объеме", - уточнили в министерстве.
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бизнес, россия, приморский край
Бизнес, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Минтранс предложил учитывать пропускную способность погранпереходов
Минтранс предложил учитывать пропускную способность и загруженность погранпереходов
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект приказа, которым предлагает учитывать пропускную способность и загруженность погранпереходов при составлении расписания международных автобусных рейсов, сообщило министерство.
"Минтранс предложил новый подход к организации расписания автобусов на госгранице. Рейсы предлагается разводить по времени с учетом возможностей конкретного пункта пропуска, пассажиропотока и сезонной нагрузки", - говорится в сообщении ведомства в "Максе".
В Минтрансе отмечают, что такой подход поможет сократить интервалы, повысить пропускную способность погранпереходов и сделать регулярные автобусные перевозки удобнее как для пассажиров, так и для самих перевозчиков.
"Речь, в частности, идет о маршрутах через АПП Забайкальск, Краскино и Пограничный в Приморском крае. Контроль и досмотровые процедуры при этом сохранятся в полном объеме", - уточнили в министерстве.