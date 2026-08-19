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В Минвостокразвития рассказали, как будут расширять авиасообщение с Китаем
В Минвостокразвития рассказали, как будут расширять авиасообщение с Китаем - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Минвостокразвития рассказали, как будут расширять авиасообщение с Китаем
Число авиарейсов и географию полетов между дальневосточными регионами России и Китаем планируют расширять за счет создания новых прямых маршрутов и... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T01:47+0300
2026-08-19T01:47+0300
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китай
дальний восток
камчатка
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Число авиарейсов и географию полетов между дальневосточными регионами России и Китаем планируют расширять за счет создания новых прямых маршрутов и использования крупных аэропортов ДФО в качестве хабов, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Два направления работы. Первое – это прямые переговоры между регионами Дальнего Востока и китайскими регионами о создании новых прямых маршрутов", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос о том, какие меры предпринимаются для увеличения числа рейсов и расширения географии полетов между ДФО и Китаем.
Он уточнил, что такие переговоры ведут, например, Камчатка и Бурятия, которые являются интересными туристическими направлениями.
"А второе направление – это создание хабов. Это единая дальневосточная компания "Аврора", которая увеличивает внутридальневосточные перевозки. Это может привлекать и туристов из стран Азии в наши крупные аэропорты Дальнего Востока - это, прежде всего, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, а оттуда уже разлетаться рейсами "Авроры", - рассказал министр.
Российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами, рассказал в интервью РИА Новости в начале июня министр транспорта России Андрей Никитин. Как позже сообщили агентству в Минтрансе, число авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить.
Китай в сентябре 2025 года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвизовый режим до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.
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Бизнес, РОССИЯ, Туризм, КИТАЙ, Дальний Восток, КАМЧАТКА, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
В Минвостокразвития рассказали, как будут расширять авиасообщение с Китаем
Глава Минвостокразвития Чекунков: число авиарейсов между ДФО и Китаем планируют расширять
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Число авиарейсов и географию полетов между дальневосточными регионами России и Китаем планируют расширять за счет создания новых прямых маршрутов и использования крупных аэропортов ДФО в качестве хабов, рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Два направления работы. Первое – это прямые переговоры между регионами Дальнего Востока и китайскими регионами о создании новых прямых маршрутов", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос о том, какие меры предпринимаются для увеличения числа рейсов и расширения географии полетов между ДФО и Китаем.
Он уточнил, что такие переговоры ведут, например, Камчатка и Бурятия, которые являются интересными туристическими направлениями.
"А второе направление – это создание хабов. Это единая дальневосточная компания "Аврора", которая увеличивает внутридальневосточные перевозки. Это может привлекать и туристов из стран Азии в наши крупные аэропорты Дальнего Востока - это, прежде всего, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, а оттуда уже разлетаться рейсами "Авроры", - рассказал министр.
Российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами, рассказал в интервью РИА Новости в начале июня министр транспорта России Андрей Никитин. Как позже сообщили агентству в Минтрансе, число авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить.
Китай в сентябре 2025 года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. В мае власти Китая объявили, что продлят безвизовый режим до 31 декабря 2027 года. Затем президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР также до 31 декабря 2027 года.