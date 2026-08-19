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Узбекистан создаст платформу по трудоустройству возвращающихся из России

Узбекистан создаст платформу по трудоустройству возвращающихся из России - 19.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан создаст платформу по трудоустройству возвращающихся из России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил известному бизнесмену, бывшему мэру Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву создать платформу по трудоустройству на... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:29+0300

2026-08-19T11:29+0300

2026-08-19T11:45+0300

бизнес

россия

узбекистан

ташкент

мексика

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил известному бизнесмену, бывшему мэру Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву создать платформу по трудоустройству на родине сограждан, работающих за рубежом, главным образом в России, сообщает интернет-издание gazeta.uz.По данным издания, Артыкходжаев накануне в ходе диалога Мирзиеева с предпринимателями в Хорезмской области заявил о готовности трудоустроить 10 тысяч граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, в том числе в России. В частности, бизнесмен сообщил о намерении создать отдельный кол-центр для желающих вернуться из РФ, а также специальную платформу с участием других компаний для трудоустройства сограждан в Узбекистане, а также в других странах. "По всем твоим предложениям, в том числе по возвращению наших 10 тысяч соотечественников, создай платформу и в течение десяти дней внеси мне предложение", - приводит издание слова Мирзиеева. Мирзиеев отметил, что в Узбекистане также остается большое количество вакансий и у предпринимателей есть планы по расширению бизнеса. "Вот здесь сидит (министр иностранных дел) Саидов, он подключит наших послов. В первую очередь посла в России, поскольку больше всего наших граждан находится именно там", - отметил узбекистанский лидер. По данным издания, президент Узбекистана также предложил предпринимателям при необходимости самим посетить Россию и встретиться с гражданами Узбекистана. "Если потребуется, сами съездите туда, встретьтесь с людьми. Предприниматели-чемпионы должны объяснить им, что они могут спокойно и свободно вернуться в Узбекистан и здесь есть условия для работы", - цитирует Мирзиеева gazeta.uz. Президент Узбекистана также поддержал планы Артыходжаева по трудоустройству соотечественников на строительстве объектов, которые осуществляет одна из созданных в республике компаний, в Мексике, Саудовской Аравии. Ранее ЦБ Узбекистана в обзоре по валютным операциям физических лиц за первую половину 2026 года сообщил, что число трудовых мигрантов из республики за рубежом выросло до 1,4 миллиона человек, в том числе в России – до 834,2 тысячи.

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бизнес, россия, узбекистан, ташкент, мексика, шавкат мирзиеев