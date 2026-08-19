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В Мьянме с участием России построят завод по производству удобрений
В Мьянме с участием России построят завод по производству удобрений - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Мьянме с участием России построят завод по производству удобрений
Выпуск продукции завода по производству органических удобрений в Мьянме с участием России состоится в 2027 году, сообщил министр экономического развития Максим... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:27+0300
2026-08-19T12:27+0300
2026-08-19T12:32+0300
промышленность
россия
мьянма
максим решетников
росконгресс
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выпуск продукции завода по производству органических удобрений в Мьянме с участием России состоится в 2027 году, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "У нас уже есть примеры системных инвестпроектов. В качестве такого флагманского проекта, на котором мы отрабатываем все взаимодействие (с партнерами из Мьянмы - ред.), - это проект фонда "Росконгресс" по строительству завода органических удобрений", - сказал Решетников, выступая в среду на российско-мьянманском бизнес-форуме. "Стройка активно идет, рассчитываем, что уже в начале следующего года завод даст первую продукцию", - добавил министр.
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промышленность, россия, мьянма, максим решетников, росконгресс
Промышленность, РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников, Росконгресс
В Мьянме с участием России построят завод по производству удобрений
Решетников рассказал о проекте производства органических удобрений в Мьянме с участием РФ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выпуск продукции завода по производству органических удобрений в Мьянме с участием России состоится в 2027 году, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"У нас уже есть примеры системных инвестпроектов. В качестве такого флагманского проекта, на котором мы отрабатываем все взаимодействие (с партнерами из Мьянмы - ред.), - это проект фонда "Росконгресс" по строительству завода органических удобрений", - сказал Решетников, выступая в среду на российско-мьянманском бизнес-форуме.
"Стройка активно идет, рассчитываем, что уже в начале следующего года завод даст первую продукцию", - добавил министр.