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В Мьянме с участием России построят завод по производству удобрений

В Мьянме с участием России построят завод по производству удобрений - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Мьянме с участием России построят завод по производству удобрений

Выпуск продукции завода по производству органических удобрений в Мьянме с участием России состоится в 2027 году, сообщил министр экономического развития Максим... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:27+0300

2026-08-19T12:27+0300

2026-08-19T12:32+0300

промышленность

россия

мьянма

максим решетников

росконгресс

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Выпуск продукции завода по производству органических удобрений в Мьянме с участием России состоится в 2027 году, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "У нас уже есть примеры системных инвестпроектов. В качестве такого флагманского проекта, на котором мы отрабатываем все взаимодействие (с партнерами из Мьянмы - ред.), - это проект фонда "Росконгресс" по строительству завода органических удобрений", - сказал Решетников, выступая в среду на российско-мьянманском бизнес-форуме. "Стройка активно идет, рассчитываем, что уже в начале следующего года завод даст первую продукцию", - добавил министр.

мьянма

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промышленность, россия, мьянма, максим решетников, росконгресс