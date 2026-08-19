https://1prime.ru/20260819/modern-872524052.html
Акции Moderna выросли более чем на 160%
Акции Moderna выросли более чем на 160% - 19.08.2026, ПРАЙМ
Акции Moderna выросли более чем на 160%
Цена акций фармакологической Moderna усиливала рост до более чем 160% в среду, компания ранее сообщила о положительных результатах испытаний препарата для... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T19:31+0300
2026-08-19T19:31+0300
2026-08-19T19:42+0300
бизнес
moderna
https://cdnn.1prime.ru/img/76162/47/761624714_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_d6dc5ae505e4df04fc9d559fb39358d3.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Цена акций фармакологической Moderna усиливала рост до более чем 160% в среду, компания ранее сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения меланомы, следует из данных торгов. По состоянию на 19.22 мск цена акций Moderna подскакивали на 127,6% - до 143,46 доллара за ценную бумагу. Максимальный рост в ходе торгов составлял 165,9%. Ранее в среду Moderna объявила о положительных предварительных результатах исследования разрабатываемого совместно с компанией Merck препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что исследование достигло двух целей - выживаемости без рецидива, а также выживаемость без отдаленного метастазирования. Компания также добавила, что это первые положительные результаты третьей фазы индивидуализированной неоантигенной терапии, а также противораковой терапии на основе мРНК. Moderna была основана в 2010 году, штаб-квартира находится в городе Кэмбридж, штат Массачусетс. Компания преимущественно занимается разработкой препаратов на основе матричной РНК. В 2020 году Moderna разработала вакцину от коронавируса.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76162/47/761624714_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_ef1ccc059a15705768d41b6a07e03da3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, moderna
Акции Moderna выросли более чем на 160%
Акции Moderna взлетели на 160% на фоне данных об эффективности препарата
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Цена акций фармакологической Moderna усиливала рост до более чем 160% в среду, компания ранее сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения меланомы, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.22 мск цена акций Moderna подскакивали на 127,6% - до 143,46 доллара за ценную бумагу. Максимальный рост в ходе торгов составлял 165,9%.
Ранее в среду Moderna объявила о положительных предварительных результатах исследования разрабатываемого совместно с компанией Merck препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что исследование достигло двух целей - выживаемости без рецидива, а также выживаемость без отдаленного метастазирования.
Компания также добавила, что это первые положительные результаты третьей фазы индивидуализированной неоантигенной терапии, а также противораковой терапии на основе мРНК.
Moderna была основана в 2010 году, штаб-квартира находится в городе Кэмбридж, штат Массачусетс. Компания преимущественно занимается разработкой препаратов на основе матричной РНК. В 2020 году Moderna разработала вакцину от коронавируса.