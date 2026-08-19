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Акции Moderna выросли более чем на 160%

Акции Moderna выросли более чем на 160% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Акции Moderna выросли более чем на 160%

Цена акций фармакологической Moderna усиливала рост до более чем 160% в среду, компания ранее сообщила о положительных результатах испытаний препарата для... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:31+0300

2026-08-19T19:31+0300

2026-08-19T19:42+0300

бизнес

moderna

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Цена акций фармакологической Moderna усиливала рост до более чем 160% в среду, компания ранее сообщила о положительных результатах испытаний препарата для лечения меланомы, следует из данных торгов. По состоянию на 19.22 мск цена акций Moderna подскакивали на 127,6% - до 143,46 доллара за ценную бумагу. Максимальный рост в ходе торгов составлял 165,9%. Ранее в среду Moderna объявила о положительных предварительных результатах исследования разрабатываемого совместно с компанией Merck препарата на пациентах с меланомой 2-4 стадии. Отмечается, что исследование достигло двух целей - выживаемости без рецидива, а также выживаемость без отдаленного метастазирования. Компания также добавила, что это первые положительные результаты третьей фазы индивидуализированной неоантигенной терапии, а также противораковой терапии на основе мРНК. Moderna была основана в 2010 году, штаб-квартира находится в городе Кэмбридж, штат Массачусетс. Компания преимущественно занимается разработкой препаратов на основе матричной РНК. В 2020 году Moderna разработала вакцину от коронавируса.

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бизнес, moderna