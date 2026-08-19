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В Молдавии заявили о неспособности сдержать рост цен на газ - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В Молдавии заявили о неспособности сдержать рост цен на газ
В Молдавии заявили о неспособности сдержать рост цен на газ - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Молдавии заявили о неспособности сдержать рост цен на газ
Правительство Молдавии признало неспособность сдержать рост цен на газ в преддверии отопительного сезона и объявило о подготовке программы социальных... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T21:40+0300
2026-08-19T21:54+0300
газ
молдавия
европа
приднестровье
energocom
молдавская грэс
интер рао
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КИШИНЕВ, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство Молдавии признало неспособность сдержать рост цен на газ в преддверии отопительного сезона и объявило о подготовке программы социальных компенсаций для уязвимых семей, соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Василий Тофан. Молдавия после прекращения поставок российского газа закупает топливо на европейских биржах через государственную компанию Energocom. Тофан признал, что биржевая конъюнктура складывается не в пользу страны на пороге отопительного сезона. Energocom запросила у молдавского регулятора энергорынка разрешение на повышение газовых тарифов на 45,1%, сославшись на удорожание топлива в Европе. "Биржевая цена газа за две недели выросла с 52 до 64 евро за мегаватт-час (рост на 23% - ред.), правительство не может влиять на международную конъюнктуру. Нам нужно готовиться к холодному сезону… Но мы готовим программу компенсаций для социально-уязвимых семей", - заявил Тофан на брифинге. По данным правительства, потребность в газе на отопительный сезон 2026-2027 годов (октябрь-апрель) оценивается в 821 миллион кубометров. Одновременно Молдавия переживает и дефицит электроэнергии - почти 60% потребности в электричестве республика вынуждена закупать за границей. В декабре 2024 года правительство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) полностью отказалось от закупок энергии у расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. До этого станция, входящая в структуру российской энергетической компании "Интер РАО", обеспечивала 95% импорта и покрывала основную часть потребления электроэнергии в Молдавии.
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газ, молдавия, европа, приднестровье, energocom, молдавская грэс, интер рао
Газ, МОЛДАВИЯ, ЕВРОПА, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Energocom, Молдавская ГРЭС, Интер РАО
21:40 19.08.2026 (обновлено: 21:54 19.08.2026)
 
В Молдавии заявили о неспособности сдержать рост цен на газ

Премьер Молдавии Тофан заявил о подготовке программы компенсаций для уязвимых семей

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КИШИНЕВ, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство Молдавии признало неспособность сдержать рост цен на газ в преддверии отопительного сезона и объявило о подготовке программы социальных компенсаций для уязвимых семей, соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Василий Тофан.
Молдавия после прекращения поставок российского газа закупает топливо на европейских биржах через государственную компанию Energocom. Тофан признал, что биржевая конъюнктура складывается не в пользу страны на пороге отопительного сезона. Energocom запросила у молдавского регулятора энергорынка разрешение на повышение газовых тарифов на 45,1%, сославшись на удорожание топлива в Европе.
"Биржевая цена газа за две недели выросла с 52 до 64 евро за мегаватт-час (рост на 23% - ред.), правительство не может влиять на международную конъюнктуру. Нам нужно готовиться к холодному сезону… Но мы готовим программу компенсаций для социально-уязвимых семей", - заявил Тофан на брифинге.
По данным правительства, потребность в газе на отопительный сезон 2026-2027 годов (октябрь-апрель) оценивается в 821 миллион кубометров.
Одновременно Молдавия переживает и дефицит электроэнергии - почти 60% потребности в электричестве республика вынуждена закупать за границей.
В декабре 2024 года правительство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) полностью отказалось от закупок энергии у расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. До этого станция, входящая в структуру российской энергетической компании "Интер РАО", обеспечивала 95% импорта и покрывала основную часть потребления электроэнергии в Молдавии.
 
ГазМОЛДАВИЯЕВРОПАПРИДНЕСТРОВЬЕEnergocomМолдавская ГРЭСИнтер РАО
 
 
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