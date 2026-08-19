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Курс юаня на Мосбирже перешел к снижению
Курс юаня на Мосбирже перешел к снижению - 19.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже перешел к снижению
Курс китайской валюты по отношению к российской днем в среду перешел к снижению после консолидации около максимума с февраля 2025 года, следует из данных... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:11+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в среду перешел к снижению после консолидации около максимума с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.00 мск падал на 8 копеек (-0,6%) - до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,66 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,40 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,19 рубля. Рубль пошел в коррекцию Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду перешел к снижению после консолидации в течение предыдущих нескольких дней около максимума с февраля 2025 года. "В середине торгов российская валюта стала восстанавливаться, ускорившись во второй половине сессии, в результате чего вышла в умеренный плюс. Восходящей коррекции курса рубля может способствовать налоговый фактор", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 28 августа. С приближением к этим дням все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - добавил он. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,70% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,94% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.00 мск повышалась на 0,9% - до 91,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,8% - до 98,9 пункта. Прогнозы Высокие цены на нефть, высокие процентные рублевые ставки и приближение очередного налогового периода выступают на стороне рубля и могут сдерживать дальнейшее его ослабление, полагает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "На этом фоне валютные курсы могут перейти к консолидации в границах диапазонов 12,6-12,8 рубля за юань, 84,5-86,5 рубля за доллар и 98-100 рублей за евро", - оценивает он. В более долгосрочной перспективе вероятнее дальнейшее ослабление рубля из-за ограниченности поступления экспортной выручки, обусловленной санкциями и геополитикой, а также восстановлением импорта, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Пока же актуальным остается сценарий консолидации юаня в диапазоне 12,5–12,7 рубля. Курс уже приближается к его нижней границе и даже может проверить эту локальную поддержку на прочность до конца этой недели", - не исключил он.
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рынок, торги, россия, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, РОССИЯ, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в среду перешел к снижению после консолидации около максимума с февраля 2025 года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.00 мск падал на 8 копеек (-0,6%) - до 12,51 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,66 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,40 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,19 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду перешел к снижению после консолидации в течение предыдущих нескольких дней около максимума с февраля 2025 года.
"В середине торгов российская валюта стала восстанавливаться, ускорившись во второй половине сессии, в результате чего вышла в умеренный плюс. Восходящей коррекции курса рубля может способствовать налоговый фактор", - комментирует Дмитрий Бабин
из "БКС Мир инвестиций
".
"Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 28 августа. С приближением к этим дням все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - добавил он.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,70% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,94% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.00 мск повышалась на 0,9% - до 91,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,8% - до 98,9 пункта.
Высокие цены на нефть, высокие процентные рублевые ставки и приближение очередного налогового периода выступают на стороне рубля и могут сдерживать дальнейшее его ослабление, полагает Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"На этом фоне валютные курсы могут перейти к консолидации в границах диапазонов 12,6-12,8 рубля за юань, 84,5-86,5 рубля за доллар и 98-100 рублей за евро", - оценивает он.
В более долгосрочной перспективе вероятнее дальнейшее ослабление рубля из-за ограниченности поступления экспортной выручки, обусловленной санкциями и геополитикой, а также восстановлением импорта, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Пока же актуальным остается сценарий консолидации юаня в диапазоне 12,5–12,7 рубля. Курс уже приближается к его нижней границе и даже может проверить эту локальную поддержку на прочность до конца этой недели", - не исключил он.