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Российский рынок акций за основную сессию среды вырос на 1,13%

Российский рынок акций за основную сессию среды вырос на 1,13% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную сессию среды вырос на 1,13%

Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 1,13%, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T19:10+0300

2026-08-19T19:10+0300

2026-08-19T19:10+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды вырос на 1,13%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,13%, до 2172,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,39%, до 805,25 пункта, долларовый РТС – на 1,17%, до 803,89 пункта.

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2026

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акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс