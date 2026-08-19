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Движение на ряде участков Садового кольца в Москве ограничат 23 августа - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Движение на ряде участков Садового кольца в Москве ограничат 23 августа
Движение на ряде участков Садового кольца в Москве ограничат 23 августа - 19.08.2026, ПРАЙМ
Движение на ряде участков Садового кольца в Москве ограничат 23 августа
Движение транспорта в Москве будет ограничено на ряде участков Садового кольца в воскресенье, 23 августа, в связи с проведением Большого фестиваля бега,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:27+0300
2026-08-19T08:27+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Движение транспорта в Москве будет ограничено на ряде участков Садового кольца в воскресенье, 23 августа, в связи с проведением Большого фестиваля бега, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Несколько участков Садового кольца 23 августа временно закроют для движения транспорта в связи с проведением Большого фестиваля бега", - говорится в сообщении. Уточняется, что в воскресенье с 00.01 до 14.00 частично будет ограничен проезд по Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной и Садовой-Каретной улицам, а также по участку Маяковского тоннеля. "До 19.00 нельзя будет проехать по улице Земляной Вал от улицы Покровки до Таганского тоннеля, а до 21.00 - по улице Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста и на Крымском мосту от улицы Крымский Вал до Крымской эстакады", - отмечается в сообщении. Также в период с 07.00 до 13.30 временно перекроют участки на Садовой-Самотечной, Садовой-Сухаревской, Садовой-Спасской и Садовой-Черногрязской улицах, а также на Малой Сухаревской и Большой Сухаревской площадях. А до 21.00 будет закрыт для проезда Зубовский бульвар от Крымской эстакады до Зубовской улицы. Кроме того, с 07.30 до 18.30 будет частично перекрыто движение по Таганскому, Октябрьскому и Добрынинскому тоннелям, по Большому Краснохолмскому и Малому Краснохолмскому мостам, по Нижней Краснохолмской и Валовой улице, по улице Зацепский Вал, а также по участку Садового кольца от Добрынинского тоннеля до Октябрьского. Подчеркивается, что парковка будет запрещена на всех участках ограничений 23 августа с 00.01 до окончания мероприятия.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
08:27 19.08.2026
 
Движение на ряде участков Садового кольца в Москве ограничат 23 августа

На ряде участков Садового кольца в Москве 23 августа ограничат движение транспорта

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Движение транспорта в Москве будет ограничено на ряде участков Садового кольца в воскресенье, 23 августа, в связи с проведением Большого фестиваля бега, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Несколько участков Садового кольца 23 августа временно закроют для движения транспорта в связи с проведением Большого фестиваля бега", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в воскресенье с 00.01 до 14.00 частично будет ограничен проезд по Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной и Садовой-Каретной улицам, а также по участку Маяковского тоннеля.
"До 19.00 нельзя будет проехать по улице Земляной Вал от улицы Покровки до Таганского тоннеля, а до 21.00 - по улице Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста и на Крымском мосту от улицы Крымский Вал до Крымской эстакады", - отмечается в сообщении.
Также в период с 07.00 до 13.30 временно перекроют участки на Садовой-Самотечной, Садовой-Сухаревской, Садовой-Спасской и Садовой-Черногрязской улицах, а также на Малой Сухаревской и Большой Сухаревской площадях. А до 21.00 будет закрыт для проезда Зубовский бульвар от Крымской эстакады до Зубовской улицы.
Кроме того, с 07.30 до 18.30 будет частично перекрыто движение по Таганскому, Октябрьскому и Добрынинскому тоннелям, по Большому Краснохолмскому и Малому Краснохолмскому мостам, по Нижней Краснохолмской и Валовой улице, по улице Зацепский Вал, а также по участку Садового кольца от Добрынинского тоннеля до Октябрьского.
Подчеркивается, что парковка будет запрещена на всех участках ограничений 23 августа с 00.01 до окончания мероприятия.
 
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