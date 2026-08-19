Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново - 19.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260819/moskva-872517282.html
ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново
ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново
Сотрудник подразделения транспортной безопасности применил стартовый пистолет для отпугивая нарушителей в Москве на станции Молжаниново, Центральная пригородная | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:29+0300
2026-08-19T17:31+0300
бизнес
россия
общество
москва
цппк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872517282.jpg?1787149880
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сотрудник подразделения транспортной безопасности применил стартовый пистолет для отпугивая нарушителей в Москве на станции Молжаниново, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проводит служебную проверку по этому факту, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором из двери электрички с надписью МЦД выглядывает человек в форме, делает выстрел в сторону и возвращается внутрь вагона. "ЦППК проводит служебную проверку по факту инцидента на станции Молжаниново... По предварительной информации, сотрудник подразделения транспортной безопасности подрядной организации применил стартовый пистолет, отпугивая нарушителей. Перед началом видеозаписи нарушители угрожали охраннику и заявляли о намерении разрисовать вагон", - рассказали в ЦППК. Там добавили, что пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта — одна из обязанностей сотрудника транспортной безопасности. "Информацию подготовили к передаче в правоохранительные органы для проверки и установления всех обстоятельств произошедшего", - сказали в компании.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, цппк
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, ЦППК
17:29 19.08.2026 (обновлено: 17:31 19.08.2026)
 
ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново

В Москве на станции Молжаниново сотрудник транспортной безопасности применил пистолет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сотрудник подразделения транспортной безопасности применил стартовый пистолет для отпугивая нарушителей в Москве на станции Молжаниново, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проводит служебную проверку по этому факту, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором из двери электрички с надписью МЦД выглядывает человек в форме, делает выстрел в сторону и возвращается внутрь вагона.
"ЦППК проводит служебную проверку по факту инцидента на станции Молжаниново... По предварительной информации, сотрудник подразделения транспортной безопасности подрядной организации применил стартовый пистолет, отпугивая нарушителей. Перед началом видеозаписи нарушители угрожали охраннику и заявляли о намерении разрисовать вагон", - рассказали в ЦППК.
Там добавили, что пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта — одна из обязанностей сотрудника транспортной безопасности.
"Информацию подготовили к передаче в правоохранительные органы для проверки и установления всех обстоятельств произошедшего", - сказали в компании.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАЦППК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала