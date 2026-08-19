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ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново
ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново - 19.08.2026, ПРАЙМ
ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново
Сотрудник подразделения транспортной безопасности применил стартовый пистолет для отпугивая нарушителей в Москве на станции Молжаниново, Центральная пригородная | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:29+0300
2026-08-19T17:29+0300
2026-08-19T17:31+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сотрудник подразделения транспортной безопасности применил стартовый пистолет для отпугивая нарушителей в Москве на станции Молжаниново, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проводит служебную проверку по этому факту, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором из двери электрички с надписью МЦД выглядывает человек в форме, делает выстрел в сторону и возвращается внутрь вагона. "ЦППК проводит служебную проверку по факту инцидента на станции Молжаниново... По предварительной информации, сотрудник подразделения транспортной безопасности подрядной организации применил стартовый пистолет, отпугивая нарушителей. Перед началом видеозаписи нарушители угрожали охраннику и заявляли о намерении разрисовать вагон", - рассказали в ЦППК. Там добавили, что пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта — одна из обязанностей сотрудника транспортной безопасности. "Информацию подготовили к передаче в правоохранительные органы для проверки и установления всех обстоятельств произошедшего", - сказали в компании.
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ЦППК проверяет применение стартового пистолета на станции Молжаниново
В Москве на станции Молжаниново сотрудник транспортной безопасности применил пистолет
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Сотрудник подразделения транспортной безопасности применил стартовый пистолет для отпугивая нарушителей в Москве на станции Молжаниново, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проводит служебную проверку по этому факту, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором из двери электрички с надписью МЦД выглядывает человек в форме, делает выстрел в сторону и возвращается внутрь вагона.
"ЦППК проводит служебную проверку по факту инцидента на станции Молжаниново... По предварительной информации, сотрудник подразделения транспортной безопасности подрядной организации применил стартовый пистолет, отпугивая нарушителей. Перед началом видеозаписи нарушители угрожали охраннику и заявляли о намерении разрисовать вагон", - рассказали в ЦППК.
Там добавили, что пресечение актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта — одна из обязанностей сотрудника транспортной безопасности.
"Информацию подготовили к передаче в правоохранительные органы для проверки и установления всех обстоятельств произошедшего", - сказали в компании.