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Станция метро "Кузьминки" в Москве работает в штатном режиме

Станция метро "Кузьминки" в Москве работает в штатном режиме - 19.08.2026, ПРАЙМ

Станция метро "Кузьминки" в Москве работает в штатном режиме

Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы работает в штатном режиме, все выходы открыты для прохода пассажиров, сообщили РИА Новости в... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T20:03+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы работает в штатном режиме, все выходы открыты для прохода пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что вход в метро "Кузьминки" оцепили из-за подозрительного предмета. "Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии работает штатно", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что все выходы открыты для прохода пассажиров.

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