https://1prime.ru/20260819/moskva-872524623.html
Станция метро "Кузьминки" в Москве работает в штатном режиме
Станция метро "Кузьминки" в Москве работает в штатном режиме - 19.08.2026, ПРАЙМ
Станция метро "Кузьминки" в Москве работает в штатном режиме
Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы работает в штатном режиме, все выходы открыты для прохода пассажиров, сообщили РИА Новости в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T20:03+0300
2026-08-19T20:03+0300
2026-08-19T20:03+0300
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872524623.jpg?1787159030
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы работает в штатном режиме, все выходы открыты для прохода пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что вход в метро "Кузьминки" оцепили из-за подозрительного предмета.
"Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии работает штатно", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что все выходы открыты для прохода пассажиров.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва
Станция метро "Кузьминки" в Москве работает в штатном режиме
Станция метро "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии работает в штатном режиме
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы работает в штатном режиме, все выходы открыты для прохода пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что вход в метро "Кузьминки" оцепили из-за подозрительного предмета.
"Станция "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии работает штатно", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что все выходы открыты для прохода пассажиров.