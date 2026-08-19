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Хуснуллин назвал дату завершения строительства моста между Россией и КНДР - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Хуснуллин назвал дату завершения строительства моста между Россией и КНДР
Хуснуллин назвал дату завершения строительства моста между Россией и КНДР - 19.08.2026, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал дату завершения строительства моста между Россией и КНДР
Строительство моста между Приморским краем России и Корейской Народно-Демократической Республикой почти окончено, работы завершатся в этом году, сообщил... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:52+0300
2026-08-19T15:52+0300
россия
приморский край
кндр
марат хуснуллин
строительство
мост
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Строительство моста между Приморским краем России и Корейской Народно-Демократической Республикой почти окончено, работы завершатся в этом году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Практически, по-моему, уже завершено. Он близок уже к пуску... Он уже в этом году, я думаю, что будет закончен", - заявил вице-премьер, комментируя завершение строительства моста между Россией и КНДР. В апреле Россия и КНДР завершили соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную. Она отделяет республику от Приморского края РФ.
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россия, приморский край, кндр, марат хуснуллин, строительство, мост
РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, КНДР, Марат Хуснуллин, строительство, мост
15:52 19.08.2026
 
Хуснуллин назвал дату завершения строительства моста между Россией и КНДР

Вице-премьер Хуснуллин: строительство моста между Россией и КНДР завершится в 2026 году

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Строительство моста между Приморским краем России и Корейской Народно-Демократической Республикой почти окончено, работы завершатся в этом году, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Практически, по-моему, уже завершено. Он близок уже к пуску... Он уже в этом году, я думаю, что будет закончен", - заявил вице-премьер, комментируя завершение строительства моста между Россией и КНДР.
В апреле Россия и КНДР завершили соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную. Она отделяет республику от Приморского края РФ.
 
РОССИЯПРИМОРСКИЙ КРАЙКНДРМарат Хуснуллинстроительствомост
 
 
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