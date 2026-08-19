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Путин рассказал об аудите нацпроектов

Путин рассказал об аудите нацпроектов - 19.08.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал об аудите нацпроектов

Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места, заявил президент России Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T15:56+0300

2026-08-19T15:56+0300

2026-08-19T15:56+0300

экономика

россия

финансы

владимир путин

счетная палата

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места, заявил президент России Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Счетная палата по моему поручению провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе, в решениях правительства Российской Федерации", - сказал глава государства. Он добавил, что на национальные проекты выделяются большие средства, поэтому важно, чтобы они выполнялись в сроки.Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, владимир путин, счетная палата, совет по стратегическому развитию