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Путин рассказал об аудите нацпроектов
Путин рассказал об аудите нацпроектов - 19.08.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал об аудите нацпроектов
Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места, заявил президент России Владимир Путин. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:56+0300
2026-08-19T15:56+0300
2026-08-19T15:56+0300
экономика
россия
финансы
владимир путин
счетная палата
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места, заявил президент России Владимир Путин. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Счетная палата по моему поручению провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе, в решениях правительства Российской Федерации", - сказал глава государства. Он добавил, что на национальные проекты выделяются большие средства, поэтому важно, чтобы они выполнялись в сроки.Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.
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россия, финансы, владимир путин, счетная палата, совет по стратегическому развитию
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Счетная палата, Совет по стратегическому развитию
Путин рассказал об аудите нацпроектов
Путин: Счетная палата провела аудит нацпроектов и нашла слабые и сильные места в работе
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию
и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Счетная палата
по моему поручению провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе, в решениях правительства Российской Федерации", - сказал глава государства.
Он добавил, что на национальные проекты выделяются большие средства, поэтому важно, чтобы они выполнялись в сроки.
Национальные проекты - один из основных инструментов достижения утвержденных президентом национальных целей развития и реализации программы социально-экономического развития России до 2030 года. С 2025 года в России реализуется 19 национальных проектов, которые охватывают ключевые сферы: семью, здоровье, образование, инфраструктуру, экономику, технологии, экологию и туризм.