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Правительство создает условия для привлечения инвестиций на фондовый рынок - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство создает условия для привлечения инвестиций на фондовый рынок
Правительство создает условия для привлечения инвестиций на фондовый рынок - 19.08.2026, ПРАЙМ
Правительство создает условия для привлечения инвестиций на фондовый рынок
Правительство России создает условия, чтобы россияне были заинтересованы вкладывать средства в фондовый рынок, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T15:57+0300
2026-08-19T15:57+0300
россия
финансы
александр новак
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство России создает условия, чтобы россияне были заинтересованы вкладывать средства в фондовый рынок, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина "Отдельной задачей является привлечение дополнительных инвестиций на фондовый рынок. Создаем условия, чтобы граждане были заинтересованы размещать на фондовом рынке средства, также больше корпоративных размещений, финансирование через капитал вместо дорогого кредита", - сказал он. Новак отметил, что для этого правительством в текущем году был подготовлен и внесен в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе, который уже принят в первом чтении. Он предусматривает новую форму договоров и позволяет увеличить приток объемов прямых и венчурных инвестиций в экономику страны.
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россия, финансы, александр новак, владимир путин, госдума
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Владимир Путин, Госдума
15:57 19.08.2026
 
Правительство создает условия для привлечения инвестиций на фондовый рынок

Новак: Правительство создает условия для привлечения инвестиций на фондовый рынок

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство России создает условия, чтобы россияне были заинтересованы вкладывать средства в фондовый рынок, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина
"Отдельной задачей является привлечение дополнительных инвестиций на фондовый рынок. Создаем условия, чтобы граждане были заинтересованы размещать на фондовом рынке средства, также больше корпоративных размещений, финансирование через капитал вместо дорогого кредита", - сказал он.
Новак отметил, что для этого правительством в текущем году был подготовлен и внесен в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе, который уже принят в первом чтении. Он предусматривает новую форму договоров и позволяет увеличить приток объемов прямых и венчурных инвестиций в экономику страны.
 
РОССИЯФинансыАлександр НовакВладимир ПутинГосдума
 
 
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