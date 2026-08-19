https://1prime.ru/20260819/novak-872511880.html

Новак заявил, что российская экономика развернулась на внутренний рынок

Новак заявил, что российская экономика развернулась на внутренний рынок - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак заявил, что российская экономика развернулась на внутренний рынок

Российская экономика занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, при этом за последние пять лет она развернулась на внутренний рынок, | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:01+0300

2026-08-19T16:01+0300

2026-08-19T16:01+0300

россия

китай

сша

индия

александр новак

владимир путин

совет по стратегическому развитию

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872511880.jpg?1787144508

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российская экономика занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, при этом за последние пять лет она развернулась на внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. "Сегодня Россия - четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние пять лет произошло изменение структуры экономического роста: так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок", - сказал Новак на заседании. Экономика России по паритету покупательной способности уступает только Китаю, США и Индии, отмечал ранее президент России.

китай

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сша, индия, александр новак, владимир путин, совет по стратегическому развитию