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Новак заявил, что российская экономика развернулась на внутренний рынок
Новак заявил, что российская экономика развернулась на внутренний рынок - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новак заявил, что российская экономика развернулась на внутренний рынок
Российская экономика занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, при этом за последние пять лет она развернулась на внутренний рынок, | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:01+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российская экономика занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, при этом за последние пять лет она развернулась на внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Сегодня Россия - четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние пять лет произошло изменение структуры экономического роста: так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок", - сказал Новак на заседании.
Экономика России по паритету покупательной способности уступает только Китаю, США и Индии, отмечал ранее президент России.
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россия, китай, сша, индия, александр новак, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, Александр Новак, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Новак заявил, что российская экономика развернулась на внутренний рынок
Новак: российская экономика занимает четвертое место по паритету покупательной способности
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российская экономика занимает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, при этом за последние пять лет она развернулась на внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
Путин собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года.
"Сегодня Россия - четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние пять лет произошло изменение структуры экономического роста: так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок", - сказал Новак на заседании.
Экономика России по паритету покупательной способности уступает только Китаю, США и Индии, отмечал ранее президент России.