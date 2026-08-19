https://1prime.ru/20260819/novak-872513051.html

Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике

Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике

Главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:10+0300

2026-08-19T16:10+0300

2026-08-19T16:10+0300

россия

александр новак

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872513051.jpg?1787145055

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. Новак добавил, что до 7% в структуре инвестиций увеличилась доля интеллектуальных активов. В то же время доля бюджетных вложений сократилась до 15,4%. "Сохраняется высокая доля государственных компаний: на долю пяти крупнейших приходится более 15% всех инвестиций. Этот тренд в структурных инвестициях продолжится и в ближайшие годы", - заключил вице-премьер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, владимир путин