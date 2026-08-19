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Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике
Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике
Главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние,... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:10+0300
2026-08-19T16:10+0300
2026-08-19T16:10+0300
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
Новак добавил, что до 7% в структуре инвестиций увеличилась доля интеллектуальных активов. В то же время доля бюджетных вложений сократилась до 15,4%.
"Сохраняется высокая доля государственных компаний: на долю пяти крупнейших приходится более 15% всех инвестиций. Этот тренд в структурных инвестициях продолжится и в ближайшие годы", - заключил вице-премьер.
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россия, александр новак, владимир путин
РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
Новак назвал главный структурный сдвиг в российской экономике
Новак: Россия больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
Новак добавил, что до 7% в структуре инвестиций увеличилась доля интеллектуальных активов. В то же время доля бюджетных вложений сократилась до 15,4%.
"Сохраняется высокая доля государственных компаний: на долю пяти крупнейших приходится более 15% всех инвестиций. Этот тренд в структурных инвестициях продолжится и в ближайшие годы", - заключил вице-премьер.