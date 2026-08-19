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Новак назвал главную задачу правительства России

Новак назвал главную задачу правительства России - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак назвал главную задачу правительства России

Основная задача правительства России сейчас заключается в переходе к модели устойчивого развития экономики с помощью плана структурных изменений, заявил... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:10+0300

2026-08-19T16:10+0300

2026-08-19T16:10+0300

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основная задача правительства России сейчас заключается в переходе к модели устойчивого развития экономики с помощью плана структурных изменений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "С учетом текущих вызовов, наша основная задача - перейти к модели устойчивого развития экономики. Именно на это направлен план структурных изменений", - сказал Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. Как уточнил вице-премьер РФ, план предусматривает трансформацию структуры экономики по таким ключевым направлениям, как инвестиции, рынок труда, доходы и потребление, технологическое развитие, внешняя торговля и обеление экономики.

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россия, александр новак, владимир путин