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Новак назвал главную задачу правительства России
Новак назвал главную задачу правительства России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новак назвал главную задачу правительства России
Основная задача правительства России сейчас заключается в переходе к модели устойчивого развития экономики с помощью плана структурных изменений, заявил... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:10+0300
2026-08-19T16:10+0300
2026-08-19T16:10+0300
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основная задача правительства России сейчас заключается в переходе к модели устойчивого развития экономики с помощью плана структурных изменений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"С учетом текущих вызовов, наша основная задача - перейти к модели устойчивого развития экономики. Именно на это направлен план структурных изменений", - сказал Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
Как уточнил вице-премьер РФ, план предусматривает трансформацию структуры экономики по таким ключевым направлениям, как инвестиции, рынок труда, доходы и потребление, технологическое развитие, внешняя торговля и обеление экономики.
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россия, александр новак, владимир путин
РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
Новак назвал главную задачу правительства России
Новак: основная задача правительства - переход к модели устойчивого развития экономики
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Основная задача правительства России сейчас заключается в переходе к модели устойчивого развития экономики с помощью плана структурных изменений, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"С учетом текущих вызовов, наша основная задача - перейти к модели устойчивого развития экономики. Именно на это направлен план структурных изменений", - сказал Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
Как уточнил вице-премьер РФ, план предусматривает трансформацию структуры экономики по таким ключевым направлениям, как инвестиции, рынок труда, доходы и потребление, технологическое развитие, внешняя торговля и обеление экономики.