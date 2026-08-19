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Новак назвал рост потребительского спроса ключевой фактором роста экономики
Новак назвал рост потребительского спроса ключевой фактором роста экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новак назвал рост потребительского спроса ключевой фактором роста экономики
Рост потребительского спроса в России - это ключевой фактор экономического роста страны, он будет основан на увеличении доходов граждан, заявил вице-премьер РФ... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:13+0300
2026-08-19T16:13+0300
2026-08-19T16:13+0300
россия
финансы
александр новак
владимир путин
совет по стратегическому развитию
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рост потребительского спроса в России - это ключевой фактор экономического роста страны, он будет основан на увеличении доходов граждан, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Еще одно направление - это изменение структуры потребления. Мы опираемся на потребительский спрос как на ключевой фактор экономического роста. Этот рост будет основан на увеличении доходов граждан", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
За три года реальные доходы населения выросли на 26%, при этом менялась структура доходов, увеличилась доля оплаты труда, обратил внимание Новак.
"Именно оплата труда обеспечила около 60% прироста доходов, удвоилась доля доходов от собственности на фоне высокой нормы сбережений, высоких процентных ставок. Ключевая цель - наращивание доходов низкодоходных групп и снижение неравенства", - добавил он.
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россия, финансы, александр новак, владимир путин, совет по стратегическому развитию
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Владимир Путин, Совет по стратегическому развитию
Новак назвал рост потребительского спроса ключевой фактором роста экономики
Новак: рост потребительского спроса в России будет основан на увеличении доходов граждан
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рост потребительского спроса в России - это ключевой фактор экономического роста страны, он будет основан на увеличении доходов граждан, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Еще одно направление - это изменение структуры потребления. Мы опираемся на потребительский спрос как на ключевой фактор экономического роста. Этот рост будет основан на увеличении доходов граждан", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
За три года реальные доходы населения выросли на 26%, при этом менялась структура доходов, увеличилась доля оплаты труда, обратил внимание Новак.
"Именно оплата труда обеспечила около 60% прироста доходов, удвоилась доля доходов от собственности на фоне высокой нормы сбережений, высоких процентных ставок. Ключевая цель - наращивание доходов низкодоходных групп и снижение неравенства", - добавил он.