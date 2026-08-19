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Новак назвал рост потребительского спроса ключевой фактором роста экономики

Новак назвал рост потребительского спроса ключевой фактором роста экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак назвал рост потребительского спроса ключевой фактором роста экономики

Рост потребительского спроса в России - это ключевой фактор экономического роста страны, он будет основан на увеличении доходов граждан, заявил вице-премьер РФ... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:13+0300

2026-08-19T16:13+0300

2026-08-19T16:13+0300

россия

финансы

александр новак

владимир путин

совет по стратегическому развитию

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рост потребительского спроса в России - это ключевой фактор экономического роста страны, он будет основан на увеличении доходов граждан, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Еще одно направление - это изменение структуры потребления. Мы опираемся на потребительский спрос как на ключевой фактор экономического роста. Этот рост будет основан на увеличении доходов граждан", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. За три года реальные доходы населения выросли на 26%, при этом менялась структура доходов, увеличилась доля оплаты труда, обратил внимание Новак. "Именно оплата труда обеспечила около 60% прироста доходов, удвоилась доля доходов от собственности на фоне высокой нормы сбережений, высоких процентных ставок. Ключевая цель - наращивание доходов низкодоходных групп и снижение неравенства", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, александр новак, владимир путин, совет по стратегическому развитию