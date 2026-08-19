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Новак рассказал о программе повышения производительности труда

Новак рассказал о программе повышения производительности труда - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о программе повышения производительности труда

Отраслевые программы повышения производительности труда к 2030 году позволят покрыть дефицит кадров в 1,6 миллиона человек, заявил вице-премьер России Александр | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:17+0300

2026-08-19T16:17+0300

2026-08-19T16:17+0300

промышленность

москва

александр новак

владимир путин

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Москва, 19 авг - ПРАЙМ. Отраслевые программы повышения производительности труда к 2030 году позволят покрыть дефицит кадров в 1,6 миллиона человек, заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Реализация отраслевых программ повышения производительности должна заместить 3,3 миллиона кадров к 2030 году, что в свою очередь может покрыть дефицит в 1,6 миллиона и обеспечить дополнительный резерв в 1,7 миллиона для высокопроизводительных секторов", - сказал Новак. Он отметил, что рост производительности труда является ключевым ответом на дефицит кадров. В рамках этого направления уже сформировано 17 отраслевых программ.

москва

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промышленность, москва, александр новак, владимир путин