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Новак рассказал о программе повышения производительности труда - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о программе повышения производительности труда
Новак рассказал о программе повышения производительности труда - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о программе повышения производительности труда
Отраслевые программы повышения производительности труда к 2030 году позволят покрыть дефицит кадров в 1,6 миллиона человек, заявил вице-премьер России Александр | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:17+0300
2026-08-19T16:17+0300
промышленность
москва
александр новак
владимир путин
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Москва, 19 авг - ПРАЙМ. Отраслевые программы повышения производительности труда к 2030 году позволят покрыть дефицит кадров в 1,6 миллиона человек, заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. "Реализация отраслевых программ повышения производительности должна заместить 3,3 миллиона кадров к 2030 году, что в свою очередь может покрыть дефицит в 1,6 миллиона и обеспечить дополнительный резерв в 1,7 миллиона для высокопроизводительных секторов", - сказал Новак. Он отметил, что рост производительности труда является ключевым ответом на дефицит кадров. В рамках этого направления уже сформировано 17 отраслевых программ.
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промышленность, москва, александр новак, владимир путин
Промышленность, МОСКВА, Александр Новак, Владимир Путин
16:17 19.08.2026
 
Новак рассказал о программе повышения производительности труда

Новак: отраслевые программы повышения производительности труда покроют дефицит кадров

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Москва, 19 авг - ПРАЙМ. Отраслевые программы повышения производительности труда к 2030 году позволят покрыть дефицит кадров в 1,6 миллиона человек, заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
"Реализация отраслевых программ повышения производительности должна заместить 3,3 миллиона кадров к 2030 году, что в свою очередь может покрыть дефицит в 1,6 миллиона и обеспечить дополнительный резерв в 1,7 миллиона для высокопроизводительных секторов", - сказал Новак.
Он отметил, что рост производительности труда является ключевым ответом на дефицит кадров. В рамках этого направления уже сформировано 17 отраслевых программ.
 
ПромышленностьМОСКВААлександр НовакВладимир Путин
 
 
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