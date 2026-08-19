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Новак рассказал о приоритетах по запуску нового инвестиционного цикла

Новак рассказал о приоритетах по запуску нового инвестиционного цикла - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о приоритетах по запуску нового инвестиционного цикла

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о приоритетах властей по запуску нового инвестиционного цикла, в их числе создание стимулов по использованию... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:35+0300

2026-08-19T16:35+0300

2026-08-19T16:35+0300

россия

александр новак

владимир путин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак рассказал о приоритетах властей по запуску нового инвестиционного цикла, в их числе создание стимулов по использованию инфраструктуры, "расчистка" накопленных долгов и убытков в ключевых отраслях. "Начали работу по запуску нового инвестиционного цикла в соответствии с вашим поручением... На базе этого определены основные приоритеты", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. Новак отметил, что первое - это расчистка накопленных долгов и убытков в ключевых отраслях через механизмы реструктуризации и добанкротной санации. "Для этого в рамках плана в этом году был разработан и принят соответствующий закон о банкротстве", - уточнил Новак. Второй принцип, по его словам, это создание стимулов по полному использованию существующей транспортной, промышленной, энергетической инфраструктуры. "В том числе перепрофилирование под внутренние грузопотоки незагруженной экспортной инфраструктуры", - добавил он. "Третье - четкие приоритеты в господдержке инвестиций. Это проекты технологического суверенитета, где требуется кратный рост инвестиций. Пример авиации, судостроения, электроника. Сектора направлены на удовлетворение внутреннего спроса. Это туризм, креативные индустрии, общественный транспорт, производство потребительских товаров", - сообщил Новак. Следующим принципом он назвал институциональные условия ведения бизнеса, среди которых стабильные налоговые условия, защита прав собственности, снижение административных барьеров и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, владимир путин