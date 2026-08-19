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Новак заявил о невозможности изменения отраслевой структуры экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Новак заявил о невозможности изменения отраслевой структуры экономики
Новак заявил о невозможности изменения отраслевой структуры экономики - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о невозможности изменения отраслевой структуры экономики
Изменение отраслевой структуры российской экономики невозможно без повышения уровня технологической независимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T17:38+0300
2026-08-19T17:38+0300
россия
александр новак
владимир путин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Изменение отраслевой структуры российской экономики невозможно без повышения уровня технологической независимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Изменение отраслевой структуры экономики (России - ред.) невозможно без повышения уровня ее технологической независимости. И одним из важнейших инструментов является национальный проект по обеспечению технологического лидерства", - сказал Новак, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. Новак напомнил, что правительство уже утвердило две стратегии - по развитию искусственного интеллекта и по беспилотным авиационным системам. "Работаем над их реализацией. Третья стратегия, Вы сказали в своем вступительном слове, по платформизации всех сфер экономики. Она еще в работе. Под руководством председателя правительства проведена стратегическая сессия по ее обсуждению", - добавил вице-премьер. С 1 октября, напомнил Новак, вступает в силу закон о платформенной экономике. Также, по его словам, отдельное внимание власти уделяют развитию отраслей, стимулирующих потребительский спрос. "Доля туризма, в частности, в экономике должна вырасти до 5% к 2030 году. Креативных индустрий - до 6%", - заключил он.
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россия, александр новак, владимир путин
РОССИЯ, Александр Новак, Владимир Путин
17:38 19.08.2026
 
Новак заявил о невозможности изменения отраслевой структуры экономики

Новак: изменение отраслевой структуры экономики невозможно без повышения ее независимости

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Изменение отраслевой структуры российской экономики невозможно без повышения уровня технологической независимости, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Изменение отраслевой структуры экономики (России - ред.) невозможно без повышения уровня ее технологической независимости. И одним из важнейших инструментов является национальный проект по обеспечению технологического лидерства", - сказал Новак, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.
Новак напомнил, что правительство уже утвердило две стратегии - по развитию искусственного интеллекта и по беспилотным авиационным системам. "Работаем над их реализацией. Третья стратегия, Вы сказали в своем вступительном слове, по платформизации всех сфер экономики. Она еще в работе. Под руководством председателя правительства проведена стратегическая сессия по ее обсуждению", - добавил вице-премьер.
С 1 октября, напомнил Новак, вступает в силу закон о платформенной экономике.
Также, по его словам, отдельное внимание власти уделяют развитию отраслей, стимулирующих потребительский спрос. "Доля туризма, в частности, в экономике должна вырасти до 5% к 2030 году. Креативных индустрий - до 6%", - заключил он.
 
РОССИЯАлександр НовакВладимир Путин
 
 
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