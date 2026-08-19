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Выход НПЗ из ремонта улучшит ситуацию с топливом, заявил Новак
Выход НПЗ из ремонта улучшит ситуацию с топливом, заявил Новак - 19.08.2026, ПРАЙМ
Выход НПЗ из ремонта улучшит ситуацию с топливом, заявил Новак
Правительство России рассчитывает, что ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация на топливном рынке значительно улучшится, заявил... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:36+0300
2026-08-19T18:36+0300
2026-08-19T18:46+0300
бизнес
александр новак
сергей цивилев
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство России рассчитывает, что ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация на топливном рынке значительно улучшится, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшится", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину. Накануне глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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бизнес, александр новак, сергей цивилев
Бизнес, Александр Новак, Сергей Цивилев
Выход НПЗ из ремонта улучшит ситуацию с топливом, заявил Новак
Новак: правительство рассчитывает, что ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонта
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство России рассчитывает, что ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация на топливном рынке значительно улучшится, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшится", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Накануне глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.