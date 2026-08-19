https://1prime.ru/20260819/novak-872521171.html
Новак рассказал о решении проблем с логистикой топлива в России
Новак рассказал о решении проблем с логистикой топлива в России - 19.08.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о решении проблем с логистикой топлива в России
Остаются проблемы с логистикой топлива в России, они решаются с каждым регионом в отдельности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T18:48+0300
2026-08-19T18:48+0300
2026-08-19T18:54+0300
россия
александр новак
топливо
дизельное топливо
бензин
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Остаются проблемы с логистикой топлива в России, они решаются с каждым регионом в отдельности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Есть вопросы, связанные с логистикой, с каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.Накануне глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак, топливо, дизельное топливо, бензин
РОССИЯ, Александр Новак, топливо, дизельное топливо, Бензин
Новак рассказал о решении проблем с логистикой топлива в России
Новак: проблемы с логистикой топлива в России решаются с каждым регионом в отдельности
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Остаются проблемы с логистикой топлива в России, они решаются с каждым регионом в отдельности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Есть вопросы, связанные с логистикой, с каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Накануне глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев
подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
Россия начала импортировать топливо из других стран