https://1prime.ru/20260819/novak-872521171.html

Новак рассказал о решении проблем с логистикой топлива в России

Новак рассказал о решении проблем с логистикой топлива в России - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о решении проблем с логистикой топлива в России

Остаются проблемы с логистикой топлива в России, они решаются с каждым регионом в отдельности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:48+0300

2026-08-19T18:48+0300

2026-08-19T18:54+0300

россия

александр новак

топливо

дизельное топливо

бензин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Остаются проблемы с логистикой топлива в России, они решаются с каждым регионом в отдельности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Есть вопросы, связанные с логистикой, с каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы", - сказал он корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.Накануне глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

https://1prime.ru/20260819/toplivo-872520559.html

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россия, александр новак, топливо, дизельное топливо, бензин