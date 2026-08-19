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Новак рассказал о напряженной ситуации на топливном рынке

Новак рассказал о напряженной ситуации на топливном рынке - 19.08.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о напряженной ситуации на топливном рынке

Сейчас ситуация на топливном рынке в России напряженная, правительство страны держит руку на пульсе, мониторит ситуацию с компаниями и регионами ежедневно,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T18:51+0300

2026-08-19T18:51+0300

2026-08-19T19:00+0300

россия

александр новак

топливо

бензин

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.Сейчас ситуация на топливном рынке в России напряженная, правительство страны держит руку на пульсе, мониторит ситуацию с компаниями и регионами ежедневно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе. И мы мониторим ситуацию вместе с компаниями и регионами в ежедневном режиме, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас складывается второй этап так называемый, напряженная ситуация на рынке", - сказал Новак в интервью корреспонденту ИС "Вести" Павлу Зарубину.Накануне глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев подтверждал наличие очередей за бензином на заправках в России. Также министр заявлял об активной работе министерства над решением этой проблемы.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, топливо, бензин