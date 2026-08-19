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В России могут принять закон о покупке новостроек в рассрочку

В России могут принять закон о покупке новостроек в рассрочку - 19.08.2026, ПРАЙМ

В России могут принять закон о покупке новостроек в рассрочку

Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий вопросы предоставления застройщиками длительной рассрочки дольщикам, распространяющейся на период, когда... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:02+0300

2026-08-19T12:02+0300

2026-08-19T12:02+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минстрой России подготовил законопроект, регулирующий вопросы предоставления застройщиками длительной рассрочки дольщикам, распространяющейся на период, когда дом уже введен в эксплуатацию. Как указывается в пояснительной записке к опубликованному для обсуждения проекту, рассрочки востребованы на рынке жилищного строительства, поскольку снижают финансовую нагрузку дольщиков, и уже применяются застройщиками на период до ввода объекта в эксплуатацию. Вместе с тем действующее законодательство допускает передачу объектов долевого строительства дольщикам только после полной уплаты цены договора до ввода объекта в эксплуатацию. "Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон № 214-ФЗ, которыми предлагается установить, что в случае, если уплата цены договора участия в долевом строительстве производится путем внесения платежей в предусмотренный договором срок (рассрочка), окончание которого приходится на период после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, объект долевого строительства считается находящимся в залоге у застройщика с момента государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на такой объект", - говорится в пояснительных материалах. Также законопроект устанавливает меру правовой ответственности дольщиков при нарушении срока внесения платежа по договору участия в долевом строительстве (ДДУ), предусматривающему рассрочку по уплате цены такого договора после ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, законопроектом предлагается установить механизм передачи в банки, в которой открыт счет (эскроу или расчетный) для поступления денежных средств в счет уплаты цены ДДУ с рассрочкой, данных о заключении такого договора и иной сопутствующей информации для последующей передачи сведений в бюро кредитных историй. Законопроект также устанавливает возможность досрочного или полного погашения обязательств по ДДУ с рассрочкой с уведомлением застройщика не менее чем за 30 дней, а также устанавливает, что в случае нарушения сроков оплаты застройщик сможет потребовать досрочного возврата оставшейся суммы долга.

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недвижимость, бизнес, финансы, новостройки, россия