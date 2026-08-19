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В Сумской области Украины более 60 тысяч абонентов остались без света

В Сумской области Украины более 60 тысяч абонентов остались без света - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Сумской области Украины более 60 тысяч абонентов остались без света

Более 60 тысяч абонентов остались без электроснабжения, причиной обесточивания стало повреждение электросетей из-за непогоды, сообщила в среду компания... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T11:38+0300

2026-08-19T11:38+0300

2026-08-19T11:51+0300

украина

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 60 тысяч абонентов остались без электроснабжения, причиной обесточивания стало повреждение электросетей из-за непогоды, сообщила в среду компания "Сумыоблэнерго". "По состоянию на утро без электроснабжения… было более 60 тысяч потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании "Сумыоблэнерго". По данным компании, причиной обесточивания стало повреждение электросетей из-за сильных порывов ветра и ливней на территории Сумской области.

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