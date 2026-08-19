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В Новгородской области более 13 тысяч человек остаются без света

В Новгородской области более 13 тысяч человек остаются без света - 19.08.2026, ПРАЙМ

В Новгородской области более 13 тысяч человек остаются без света

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Новгородской области, без света остаются более 13 тыс человек, сообщил губернатор Александр Дронов. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T21:16+0300

2026-08-19T21:16+0300

2026-08-19T21:16+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Новгородской области, без света остаются более 13 тыс человек, сообщил губернатор Александр Дронов. Как сообщал ранее Новгородский гидрометцентр, во вторник вечером в регион пришел южный циклон с сильными дождями, которые не прекращались более 12 часов. В Великом Новгороде выпала почти месячная норма осадков. "Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в регионе... На 18.00 без света остаются больше 13 тысяч человек", - сообщил Дронов в своем мессенджере в канале "Макс". "Россети Северо-Запад" работают в особом режиме. Аварии устраняют 46 аварийных бригад и 48 единиц техники. К новгородским специалистам подключились коллеги из Псковской и Вологодской областей. Они приехали с дополнительными резервными источниками питания. Работы идут круглосуточно, добавил губернатор.

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россия, новгородская область, вологодская область