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Офис премьера Британии в Манчестере займется вопросами экономического роста

Офис премьера Британии в Манчестере займется вопросами экономического роста - 19.08.2026, ПРАЙМ

Офис премьера Британии в Манчестере займется вопросами экономического роста

Недавно открытый региональный офис канцелярии британского премьера в Манчестере будет заниматься вопросами экономического роста страны вместо министерства... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:56+0300

2026-08-19T10:56+0300

2026-08-19T11:20+0300

мировая экономика

великобритания

ближний восток

энди бернем

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ЛОНДОН, 19 авг - ПРАЙМ. Недавно открытый региональный офис канцелярии британского премьера в Манчестере будет заниматься вопросами экономического роста страны вместо министерства финансов в рамках плана по децентрализации власти, заявил премьер-министр Энди Бернем. В конце июля Бернем открыл региональный офис канцелярии премьера в Манчестере - No10 North ("Даунинг-стрит, 10 на севере"). "Одновременное выполнение (минфином - ред.) двух функций - обеспечение роста и контроль за государственными финансами - иногда мешает выполнению задачи по достижению экономического роста. И тот факт, что именно No10 (офис в Манчестере - ред.) берет на себя руководство этой задачей, означает, что у вас в руках максимум возможностей для устранения препятствий там, где они возникают в более широкой системе Уайтхолла", - сказал Бернем в интервью газете Times. Как отмечается в статье, министр финансов Великобритании Джон Хили полностью поддержал идею передачи ответственности новому органу власти. Однако, как сообщает газета, возможности для воплощения идей Бернема сильно ограничены из-за состояния государственных финансов и продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. На фоне растущих опасений по поводу высокой инфляции затраты Великобритании на обслуживание госдолга достигли самого высокого уровня почти за последние 20 лет. В конце июля Бернем в своей первой речи на посту британского премьера пообещал "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны. Он объявил о планах децентрализации властных полномочий в стране и подчеркнул, что масштаб изменений может потребовать утверждения систематизированной конституции.

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мировая экономика, великобритания, ближний восток, энди бернем