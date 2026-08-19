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Оператор АЗС в Тверской области исполнил предупреждение ФАС
Оператор АЗС в Тверской области исполнил предупреждение ФАС - 19.08.2026, ПРАЙМ
Оператор АЗС в Тверской области исполнил предупреждение ФАС
Оператор ООО "Эгида" снизил цены на бензин на своих заправках в Тверской области, тем самым исполнив предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T16:41+0300
2026-08-19T16:41+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Оператор ООО "Эгида" снизил цены на бензин на своих заправках в Тверской области, тем самым исполнив предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) службы, выданное по признакам нарушения антимонопольного законодательства в связи с изменением цен на топливо, сообщает территориальное управление ФАС.
Накануне ФАС сообщила, что Тверское управление ведомства выдало предупреждение оператору ООО "Эгида", изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Ведомство подчеркивало необходимость приведения розничных цен на топливо к экономически обоснованному уровню.
"Оператор АЗС в Калязине исполнил предупреждение Тверского УФАС. Цены на бензин на его заправках снизились", - говорится в сообщении.
ФАС выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и совместно с территориальными органами возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело, а также выдала 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщало ведомство во вторник.
ФАС в этом году обнаружила несколько картелей на оптовом и розничном топливном рынках. Так, в июне ФАС возбудила дело против трех трейдеров из-за сговора на биржевых торгах. В июле признаки картеля выявлены у ряда региональных участников топливного рынка - в Подмосковье, Оренбургской и Новосибирской областях, в августе - в Республике Хакасия и Красноярском крае. Также в августе было возбуждено одно дело против двух АЗС в Алтайском крае.
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Оператор АЗС в Тверской области исполнил предупреждение ФАС
Оператор "Эгиды" снизил цены на бензин на своих АЗС в Тверской области
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Оператор ООО "Эгида" снизил цены на бензин на своих заправках в Тверской области, тем самым исполнив предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) службы, выданное по признакам нарушения антимонопольного законодательства в связи с изменением цен на топливо, сообщает территориальное управление ФАС.
Накануне ФАС сообщила, что Тверское управление ведомства выдало предупреждение оператору ООО "Эгида", изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Ведомство подчеркивало необходимость приведения розничных цен на топливо к экономически обоснованному уровню.
"Оператор АЗС в Калязине исполнил предупреждение Тверского УФАС. Цены на бензин на его заправках снизились", - говорится в сообщении.
ФАС выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и совместно с территориальными органами возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело, а также выдала 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщало ведомство во вторник.
ФАС в этом году обнаружила несколько картелей на оптовом и розничном топливном рынках. Так, в июне ФАС возбудила дело против трех трейдеров из-за сговора на биржевых торгах. В июле признаки картеля выявлены у ряда региональных участников топливного рынка - в Подмосковье, Оренбургской и Новосибирской областях, в августе - в Республике Хакасия и Красноярском крае. Также в августе было возбуждено одно дело против двух АЗС в Алтайском крае.