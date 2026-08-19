https://1prime.ru/20260819/operator-872514829.html

Оператор АЗС в Тверской области исполнил предупреждение ФАС

Оператор АЗС в Тверской области исполнил предупреждение ФАС - 19.08.2026, ПРАЙМ

Оператор АЗС в Тверской области исполнил предупреждение ФАС

Оператор ООО "Эгида" снизил цены на бензин на своих заправках в Тверской области, тем самым исполнив предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T16:41+0300

2026-08-19T16:41+0300

2026-08-19T16:41+0300

россия

московская область

подмосковье

красноярский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872514829.jpg?1787146882

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Оператор ООО "Эгида" снизил цены на бензин на своих заправках в Тверской области, тем самым исполнив предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) службы, выданное по признакам нарушения антимонопольного законодательства в связи с изменением цен на топливо, сообщает территориальное управление ФАС. Накануне ФАС сообщила, что Тверское управление ведомства выдало предупреждение оператору ООО "Эгида", изменившему с начала июня розничные цены на топливо на своих АЗС. Ведомство подчеркивало необходимость приведения розничных цен на топливо к экономически обоснованному уровню. "Оператор АЗС в Калязине исполнил предупреждение Тверского УФАС. Цены на бензин на его заправках снизились", - говорится в сообщении. ФАС выявила признаки нарушений у топливных компаний в регионах и совместно с территориальными органами возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело, а также выдала 68 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщало ведомство во вторник. ФАС в этом году обнаружила несколько картелей на оптовом и розничном топливном рынках. Так, в июне ФАС возбудила дело против трех трейдеров из-за сговора на биржевых торгах. В июле признаки картеля выявлены у ряда региональных участников топливного рынка - в Подмосковье, Оренбургской и Новосибирской областях, в августе - в Республике Хакасия и Красноярском крае. Также в августе было возбуждено одно дело против двух АЗС в Алтайском крае.

московская область

подмосковье

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская область, подмосковье, красноярский край