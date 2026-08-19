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Объединение пассажиров попросило увеличить субсидии для автобусов на газе

Объединение пассажиров попросило увеличить субсидии для автобусов на газе - 19.08.2026, ПРАЙМ

Объединение пассажиров попросило увеличить субсидии для автобусов на газе

Общероссийское объединение пассажиров попросило правительство РФ рассмотреть ряд мер, направленных на поддержку рынка газомоторной техники, в частности,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T09:31+0300

2026-08-19T09:31+0300

2026-08-19T09:33+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Общероссийское объединение пассажиров попросило правительство РФ рассмотреть ряд мер, направленных на поддержку рынка газомоторной техники, в частности, увеличить объем субсидий для автобусов на газовом топливе, соответствующее письмо на имя главы правительства Михаила Мишустина есть у РИА Новости. "Учитывая необходимость формирования энергетического баланса..., а также в рамках последовательной реализации энергетической стратегии Российской Федерации и для обеспечения устойчивого движения к целевому показателю потребления природного газа в качестве моторного топлива (2,7 миллиарда кубических метров) предлагаем рассмотреть комплекс мер по усилению действующих механизмов государственной поддержки рынка газомоторной техники", - говорится в письме. Автор обращения, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, указывает на весомую разницу в стоимости городского автобуса большого класса на дизельном топливе (15-16 миллионов рублей) и сопоставимых моделей на компримированном природном газе (КПГ) (18-20 миллионов рублей). При этом, по словам Зотова, действующие программы субсидирования и льготного лизинга не предусматривают дифференциации по виду топлива. Это приводит к тому, что доля покрытия цены для дизельного автобуса составляет около 23%, а для газового - лишь 18%, что является ключевым фактором при выборе техники для транспортных компаний с ограниченным бюджетом. Председатель организации предлагает Мишустину поручить Минпромторгу и Минтрансу России внедрить раздельный учет транспортных средств по виду топлива (дизель, КПГ или СПГ) в программах субсидирования и льготного лизинга и установить для подкатегории "газомоторный автобус" повышенный норматив субсидии - не менее чем на 15-20% выше, чем для дизельных аналогов, для компенсации разницы в заводской стоимости. Также предлагается включить в госпрограмму "Развитие энергетики" механизм поддержки приобретения передвижных автомобильных заправщиков (ПАГЗ), предусмотреть компенсацию до 50% затрат либо льготный лизинг под 0% годовых для муниципальных транспортных предприятий и операторов перевозок, имеющих технические ограничения для размещения стационарной инфраструктуры. Кроме того, предлагается поручить Минэнерго и Минтрансу России разработать механизм согласования перспективных схем размещения газозаправочной инфраструктуры с дислокацией автобусных парков и маршрутной сетью городов. "Реализация данных мер позволит обеспечить выполнение целевых показателей по потреблению газа в 2026-2028 годах", - подытожил Зотов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, газ, минпромторг