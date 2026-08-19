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Легковушка столкнулась с грузовым поездом в Подмосковье

Легковушка столкнулась с грузовым поездом в Подмосковье - 19.08.2026, ПРАЙМ

Легковушка столкнулась с грузовым поездом в Подмосковье

ДТП произошло в Московской области из-за выезда легкого автомобиля на пути перед приближающимся грузовым поездом, сообщила Московская железная дорога (МЖД,... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:41+0300

2026-08-19T10:41+0300

2026-08-19T10:44+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ДТП произошло в Московской области из-за выезда легкого автомобиля на пути перед приближающимся грузовым поездом, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Сегодня в 6.11 на железнодорожном переезде между станциями Усады-Окружные – Михнево Большого кольца Московской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении. По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. "В связи с этим в пути было задержано три пригородных поезда Павелецкого направления МЖД от 15 до 40 минут", - отмечает МЖД. Московская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

московская область

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бизнес, россия, московская область, ржд