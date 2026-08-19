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Суд утвердил штраф оператору Poizon за отказ локализовать данные россиян

Суд утвердил штраф оператору Poizon за отказ локализовать данные россиян - 19.08.2026, ПРАЙМ

Суд утвердил штраф оператору Poizon за отказ локализовать данные россиян

Таганский суд Москвы утвердил штраф в один миллион рублей оператору китайского маркетплейса Poizon за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T14:01+0300

2026-08-19T14:01+0300

2026-08-19T14:01+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы утвердил штраф в один миллион рублей оператору китайского маркетплейса Poizon за отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА Новости в суде. "Таганский районный суд признал законным административный штраф в нашими 1 миллион рублей, назначенный за административное правонарушение по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ Pro New Word (Hong Kong) Limited", - сообщили в суде. Pro New Word Limited - оператор китайского маркетплейса Poizon. В мае компанию оштрафовал мировой судья на 1 миллион рублей. Суд также утвердил штраф дубайской компании Blockchain Technical, которая занимается криптовалютой, майнингом и финансовыми технологиями.

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технологии, бизнес, россия, москва