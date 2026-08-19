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Рубль падает: что будет с ценами - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Рубль падает: что будет с ценами
Рубль падает: что будет с ценами - 19.08.2026, ПРАЙМ
Рубль падает: что будет с ценами
Укрепление курса доллара может оказать влияние на потребительские цены, причем наиболее заметные изменения, вероятно, затронут сегменты, ориентированные на... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T02:02+0300
2026-08-19T02:02+0300
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Укрепление курса доллара может оказать влияние на потребительские цены, причем наиболее заметные изменения, вероятно, затронут сегменты, ориентированные на импорт. Как рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова, определенный рост цен можно ожидать в категориях электроники, автозапчастей и ряда продовольственных товаров. При этом одежда и обувь могут подорожать в меньшей степени.Наибольшая уязвимость, по словам эксперта, прослеживается в сегменте бытовой техники и автокомпонентов. Здесь закупочные цены могут вырасти ориентировочно на 15 и более процентов от текущих уровней. В то же время смартфоны и ноутбуки могут прибавить в цене более умеренно — в пределах 10–15%."Основная причина связана с удлинением логистических цепочек и удорожанием механизмов параллельного импорта. Это особенно актуально для крупногабаритной техники, где доля транспортных издержек в конечной стоимости традиционно высока", — поясняет Попова.Продовольственный сектор также может испытать некоторое инфляционное давление, хотя его масштаб, вероятно, будет менее значительным. В первую очередь речь идет о товарах с высокой долей импортных составляющих или зависящих от зарубежного сырья: кофе, какао, экзотических фруктах, а также отдельных видах сыров и колбасных изделий.Что касается непродовольственных позиций — одежды, обуви, строительных материалов, — здесь динамика цен ожидается более плавной. При этом итоговые изменения будут во многом определяться конкретными значениями биржевого курса."В зоне повышенного внимания также находятся импортный алкоголь, табачная продукция и лекарственные препараты, особенно те, которые полностью производятся за пределами России", — добавляет аналитик.При этом она обращает внимание, что влияние валютных колебаний на цены проявляется не мгновенно. Временной лаг обычно составляет от одного до трех месяцев, и краткосрочные изменения курса не ведут к автоматическому пересмотру стоимости товаров. Исключением можно считать туристический сектор: стоимость зарубежных путевок часто привязана к валюте, поэтому рост курса может достаточно оперативно отражаться на рублевых ценниках.Важно подчеркнуть, что данные процессы затрагивают не только иностранные бренды, но и российских производителей, которые зависят от поставок импортных комплектующих, технологического сырья и оборудования. Даже товары локальной сборки не полностью защищены от удорожания, если в производственном цикле используются зарубежные детали или программное обеспечение.
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эксклюзив, валюта
Эксклюзив, валюта
02:02 19.08.2026
 
Рубль падает: что будет с ценами

Аналитик Попова перечислила товары, которые могут подорожать из-за слабого рубля

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Покупатели
Покупатели - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Укрепление курса доллара может оказать влияние на потребительские цены, причем наиболее заметные изменения, вероятно, затронут сегменты, ориентированные на импорт. Как рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова, определенный рост цен можно ожидать в категориях электроники, автозапчастей и ряда продовольственных товаров. При этом одежда и обувь могут подорожать в меньшей степени.
Наибольшая уязвимость, по словам эксперта, прослеживается в сегменте бытовой техники и автокомпонентов. Здесь закупочные цены могут вырасти ориентировочно на 15 и более процентов от текущих уровней. В то же время смартфоны и ноутбуки могут прибавить в цене более умеренно — в пределах 10–15%.
"Основная причина связана с удлинением логистических цепочек и удорожанием механизмов параллельного импорта. Это особенно актуально для крупногабаритной техники, где доля транспортных издержек в конечной стоимости традиционно высока", — поясняет Попова.
Продовольственный сектор также может испытать некоторое инфляционное давление, хотя его масштаб, вероятно, будет менее значительным. В первую очередь речь идет о товарах с высокой долей импортных составляющих или зависящих от зарубежного сырья: кофе, какао, экзотических фруктах, а также отдельных видах сыров и колбасных изделий.
Что касается непродовольственных позиций — одежды, обуви, строительных материалов, — здесь динамика цен ожидается более плавной. При этом итоговые изменения будут во многом определяться конкретными значениями биржевого курса.
Рост цен на товары для школы в России оказался ниже инфляции
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"В зоне повышенного внимания также находятся импортный алкоголь, табачная продукция и лекарственные препараты, особенно те, которые полностью производятся за пределами России", — добавляет аналитик.
При этом она обращает внимание, что влияние валютных колебаний на цены проявляется не мгновенно. Временной лаг обычно составляет от одного до трех месяцев, и краткосрочные изменения курса не ведут к автоматическому пересмотру стоимости товаров. Исключением можно считать туристический сектор: стоимость зарубежных путевок часто привязана к валюте, поэтому рост курса может достаточно оперативно отражаться на рублевых ценниках.
Важно подчеркнуть, что данные процессы затрагивают не только иностранные бренды, но и российских производителей, которые зависят от поставок импортных комплектующих, технологического сырья и оборудования. Даже товары локальной сборки не полностью защищены от удорожания, если в производственном цикле используются зарубежные детали или программное обеспечение.
 
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