https://1prime.ru/20260819/potoki-872503282.html
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Генпрокуратура ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах "Северный поток" - гражданина Украины Владимира З., сообщило... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:49+0300
2026-08-19T12:49+0300
2026-08-19T12:55+0300
газ
германия
хорватия
украина
северный поток - 2
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах "Северный поток" - гражданина Украины Владимира З., сообщило ведомство."Федеральная прокуратура Германии сегодня утром (19 августа 2026 года) на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального верховного суда от 3 июня 2024 года, инициировала задержание гражданина Украины Владимира З. в Пуле (Хорватия) силами местного полицейского управления при координации генерального полицейского управления Загреба", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.По данным ведомства, подозреваемый, будучи профессиональным водолазом, участвовал в погружениях для установки взрывных устройств на газопроводы "Северный поток". "После экстрадиции из Хорватии обвиняемый должен быть доставлен к следственному судье Федерального верховного суда", - добавили в генпрокуратуре.В ведомстве уточнили, что задержанный входил в группу другого украинца Сергея К., которому обвинение по атакам на "Северные потоки" уже предъявили 30 июня.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
https://1prime.ru/20260805/potoki-872051003.html
германия
хорватия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_203ee8884b6364f17ca56da49c825025.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, германия, хорватия, украина, северный поток - 2, россия
Газ, ГЕРМАНИЯ, ХОРВАТИЯ, УКРАИНА, Северный поток - 2, РОССИЯ
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Задержанный в Хорватии украинец подозревается в установке взрывчатки на "Северные потоки"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах "Северный поток" - гражданина Украины Владимира З., сообщило ведомство.
"Федеральная прокуратура Германии
сегодня утром (19 августа 2026 года) на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального верховного суда от 3 июня 2024 года, инициировала задержание гражданина Украины
Владимира З. в Пуле (Хорватия
) силами местного полицейского управления при координации генерального полицейского управления Загреба", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.
По данным ведомства, подозреваемый, будучи профессиональным водолазом, участвовал в погружениях для установки взрывных устройств на газопроводы "Северный поток".
"После экстрадиции из Хорватии обвиняемый должен быть доставлен к следственному судье Федерального верховного суда", - добавили в генпрокуратуре.
В ведомстве уточнили, что задержанный входил в группу другого украинца Сергея К., которому обвинение по атакам на "Северные потоки" уже предъявили 30 июня.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке 1" и "Северном потоке
— 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
"Открытая война": названа настоящая цель подрыва "Северных потоков"