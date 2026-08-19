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В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 19.08.2026, ПРАЙМ
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В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - 19.08.2026, ПРАЙМ
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Генпрокуратура ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах "Северный поток" - гражданина Украины Владимира З., сообщило... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:49+0300
2026-08-19T12:55+0300
газ
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хорватия
украина
северный поток - 2
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах "Северный поток" - гражданина Украины Владимира З., сообщило ведомство."Федеральная прокуратура Германии сегодня утром (19 августа 2026 года) на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального верховного суда от 3 июня 2024 года, инициировала задержание гражданина Украины Владимира З. в Пуле (Хорватия) силами местного полицейского управления при координации генерального полицейского управления Загреба", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.По данным ведомства, подозреваемый, будучи профессиональным водолазом, участвовал в погружениях для установки взрывных устройств на газопроводы "Северный поток". "После экстрадиции из Хорватии обвиняемый должен быть доставлен к следственному судье Федерального верховного суда", - добавили в генпрокуратуре.В ведомстве уточнили, что задержанный входил в группу другого украинца Сергея К., которому обвинение по атакам на "Северные потоки" уже предъявили 30 июня.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, германия, хорватия, украина, северный поток - 2, россия
Газ, ГЕРМАНИЯ, ХОРВАТИЯ, УКРАИНА, Северный поток - 2, РОССИЯ
12:49 19.08.2026 (обновлено: 12:55 19.08.2026)
 
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Задержанный в Хорватии украинец подозревается в установке взрывчатки на "Северные потоки"

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Генпрокуратура ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в связи с терактом на газопроводах "Северный поток" - гражданина Украины Владимира З., сообщило ведомство.
"Федеральная прокуратура Германии сегодня утром (19 августа 2026 года) на основании европейского ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального верховного суда от 3 июня 2024 года, инициировала задержание гражданина Украины Владимира З. в Пуле (Хорватия) силами местного полицейского управления при координации генерального полицейского управления Загреба", - сообщается в пресс-релизе генпрокуратуры.
По данным ведомства, подозреваемый, будучи профессиональным водолазом, участвовал в погружениях для установки взрывных устройств на газопроводы "Северный поток".
"После экстрадиции из Хорватии обвиняемый должен быть доставлен к следственному судье Федерального верховного суда", - добавили в генпрокуратуре.
В ведомстве уточнили, что задержанный входил в группу другого украинца Сергея К., которому обвинение по атакам на "Северные потоки" уже предъявили 30 июня.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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ГазГЕРМАНИЯХОРВАТИЯУКРАИНАСеверный поток - 2РОССИЯ
 
 
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