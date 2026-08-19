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Пожар возник в промзоне в Уфе после падения беспилотника
Пожар возник в промзоне в Уфе после падения беспилотника - 19.08.2026, ПРАЙМ
Пожар возник в промзоне в Уфе после падения беспилотника
Отражена террористическая атака на промышленные предприятия Уфы, один из беспилотников упал в промзоне, возгорание тушат, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T08:17+0300
2026-08-19T08:17+0300
2026-08-19T08:17+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Отражена террористическая атака на промышленные предприятия Уфы, один из беспилотников упал в промзоне, возгорание тушат, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. "Отразили очередную террористическую атаку на промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было шесть, четыре из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим", - написал Хабиров в своем Telegram-канале.
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россия, уфа, башкирия, радий хабиров, пожар, промышленность
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Пожар возник в промзоне в Уфе после падения беспилотника
Глава Башкирии Хабиров: пожар возник в промзоне в Уфе после падения беспилотника