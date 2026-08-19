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Немецкий автопром признал ослабление конкурентных позиций за пределами ЕС
Немецкий автопром признал ослабление конкурентных позиций за пределами ЕС - 19.08.2026, ПРАЙМ
Немецкий автопром признал ослабление конкурентных позиций за пределами ЕС
Более 40% компаний автомобильной промышленности Германии считают, что их конкурентные позиции на рынках за пределами ЕС слабеет, следует из анализа... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:18+0300
2026-08-19T12:18+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 40% компаний автомобильной промышленности Германии считают, что их конкурентные позиции на рынках за пределами ЕС слабеет, следует из анализа исследовательского института ifo. "Особенно сложная ситуация сложилась в автомобильной промышленности. В этой отрасли 43% компаний отмечают ухудшение конкурентных позиций на рынках за пределами ЕС", - говорится в пресс-релизе института. По данным ifo, в целом каждая четвертая немецкая компания (25,4%) опасается потерять конкурентоспособность на рынках за пределами ЕС. Еще 17% компаний считают, что конкурентная позиция немецких промышленных товаров ухудшается на европейском рынке. Улучшение конкурентоспособности за пределами Европы отмечают лишь 5,2%, а в отношении конкуренции внутри Европы - 6,3%. В металлургическом производстве и обработке металлов об ухудшении своих конкурентных позиций на рынках за пределами ЕС говорят 29,1% предприятий, в химической промышленности - 26 %, а в машиностроении - 25,5%. Среди производителей готовых металлических изделий (25,3%) и электрического оборудования (24,5%) примерно каждое четвертое предприятие также считает свои конкурентные позиции на международных рынках ослабленными. Многие предприятия находятся под давлением и внутри ЕС. Особенно часто об ухудшении конкурентных позиций заявляют автомобильная промышленность (24,8%) и химическая отрасль (22,1%). "Проблемы конкурентоспособности немецкой промышленности носят структурный характер. Одни лишь краткосрочные улучшения конъюнктуры мало что изменят", - отметил руководитель отдела опросов ifo Клаус Вольрабе.
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бизнес, мировая экономика, европа, германия, ес
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ЕС
Немецкий автопром признал ослабление конкурентных позиций за пределами ЕС
Более 40% компаний автопрома ФРГ заявили, что теряют конкурентные позиции за пределами ЕС
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Более 40% компаний автомобильной промышленности Германии считают, что их конкурентные позиции на рынках за пределами ЕС слабеет, следует из анализа исследовательского института ifo.
"Особенно сложная ситуация сложилась в автомобильной промышленности. В этой отрасли 43% компаний отмечают ухудшение конкурентных позиций на рынках за пределами ЕС", - говорится в пресс-релизе института.
По данным ifo, в целом каждая четвертая немецкая компания (25,4%) опасается потерять конкурентоспособность на рынках за пределами ЕС. Еще 17% компаний считают, что конкурентная позиция немецких промышленных товаров ухудшается на европейском рынке. Улучшение конкурентоспособности за пределами Европы отмечают лишь 5,2%, а в отношении конкуренции внутри Европы - 6,3%.
В металлургическом производстве и обработке металлов об ухудшении своих конкурентных позиций на рынках за пределами ЕС говорят 29,1% предприятий, в химической промышленности - 26 %, а в машиностроении - 25,5%. Среди производителей готовых металлических изделий (25,3%) и электрического оборудования (24,5%) примерно каждое четвертое предприятие также считает свои конкурентные позиции на международных рынках ослабленными.
Многие предприятия находятся под давлением и внутри ЕС. Особенно часто об ухудшении конкурентных позиций заявляют автомобильная промышленность (24,8%) и химическая отрасль (22,1%).
"Проблемы конкурентоспособности немецкой промышленности носят структурный характер. Одни лишь краткосрочные улучшения конъюнктуры мало что изменят", - отметил руководитель отдела опросов ifo Клаус Вольрабе.