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Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство"

Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство" - 19.08.2026, ПРАЙМ

Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство"

Правительство РФ расширило перечень мероприятий, которые реализуются в рамках госпрограммы "Строительство", включив в него реконструкцию объектов инфраструктуры | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:16+0300

2026-08-19T10:16+0300

2026-08-19T10:16+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень мероприятий, которые реализуются в рамках госпрограммы "Строительство", включив в него реконструкцию объектов инфраструктуры канала имени Москвы, на которую будет выделено свыше 4,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. В ней отметили, что составлен перечень проектов для реализации с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной госпрограммы "Строительство". "В перечень добавлен проект, предполагающий реконструкцию объектов инфраструктуры канала имени Москвы для повышения надежности и безопасности судоходства. В частности, будет проведена реконструкция русла канала, подходов и дамб, благоустроена прилегающая территория. Работы планируют завершить в 2029 году. Из федерального бюджета на это направят свыше 4,4 миллиарда рублей", - сообщили в правительстве. Кроме того, правительство включило в перечень третий этап реконструкции аэропорта в Вологде с удлинением взлетно-посадочной полосы до 2,5 километра, обновлением инфраструктуры и оборудования для управления полетами. На него планируется направить более 4,3 миллиарда рублей, работы должны завершиться в 2028 году. Отмечается, что реконструкция аэропорта позволит ему принимать воздушные суда большего класса и повысит качество оказываемых пассажирам услуг. В перечень объектов, которые будут построены в рамках госпрограммы "Строительство", входят приоритетные с точки зрения государства проекты стоимостью более 3 миллиардов рублей. Среди них - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

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