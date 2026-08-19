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Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство" - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство"
Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство" - 19.08.2026, ПРАЙМ
Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство"
Правительство РФ расширило перечень мероприятий, которые реализуются в рамках госпрограммы "Строительство", включив в него реконструкцию объектов инфраструктуры | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T10:16+0300
2026-08-19T10:16+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень мероприятий, которые реализуются в рамках госпрограммы "Строительство", включив в него реконструкцию объектов инфраструктуры канала имени Москвы, на которую будет выделено свыше 4,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. В ней отметили, что составлен перечень проектов для реализации с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной госпрограммы "Строительство". "В перечень добавлен проект, предполагающий реконструкцию объектов инфраструктуры канала имени Москвы для повышения надежности и безопасности судоходства. В частности, будет проведена реконструкция русла канала, подходов и дамб, благоустроена прилегающая территория. Работы планируют завершить в 2029 году. Из федерального бюджета на это направят свыше 4,4 миллиарда рублей", - сообщили в правительстве. Кроме того, правительство включило в перечень третий этап реконструкции аэропорта в Вологде с удлинением взлетно-посадочной полосы до 2,5 километра, обновлением инфраструктуры и оборудования для управления полетами. На него планируется направить более 4,3 миллиарда рублей, работы должны завершиться в 2028 году. Отмечается, что реконструкция аэропорта позволит ему принимать воздушные суда большего класса и повысит качество оказываемых пассажирам услуг. В перечень объектов, которые будут построены в рамках госпрограммы "Строительство", входят приоритетные с точки зрения государства проекты стоимостью более 3 миллиардов рублей. Среди них - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.
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бизнес, россия, москва, вологда
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Вологда
10:16 19.08.2026
 
Правительство расширило перечень мероприятий по программе "Строительство"

Правительство расширило перечень мероприятий по госпрограмме "Строительство"

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень мероприятий, которые реализуются в рамках госпрограммы "Строительство", включив в него реконструкцию объектов инфраструктуры канала имени Москвы, на которую будет выделено свыше 4,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кабмина.
В ней отметили, что составлен перечень проектов для реализации с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной госпрограммы "Строительство".
"В перечень добавлен проект, предполагающий реконструкцию объектов инфраструктуры канала имени Москвы для повышения надежности и безопасности судоходства. В частности, будет проведена реконструкция русла канала, подходов и дамб, благоустроена прилегающая территория. Работы планируют завершить в 2029 году. Из федерального бюджета на это направят свыше 4,4 миллиарда рублей", - сообщили в правительстве.
Кроме того, правительство включило в перечень третий этап реконструкции аэропорта в Вологде с удлинением взлетно-посадочной полосы до 2,5 километра, обновлением инфраструктуры и оборудования для управления полетами. На него планируется направить более 4,3 миллиарда рублей, работы должны завершиться в 2028 году.
Отмечается, что реконструкция аэропорта позволит ему принимать воздушные суда большего класса и повысит качество оказываемых пассажирам услуг.
В перечень объектов, которые будут построены в рамках госпрограммы "Строительство", входят приоритетные с точки зрения государства проекты стоимостью более 3 миллиардов рублей. Среди них - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.
 
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