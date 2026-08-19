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Правительство перенесло срок введения маркировки детских каш - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Правительство перенесло срок введения маркировки детских каш
Правительство перенесло срок введения маркировки детских каш - 19.08.2026, ПРАЙМ
Правительство перенесло срок введения маркировки детских каш
Правительство России перенесло срок введения обязательной маркировки детских молочных каш с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 года, следует из... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T14:43+0300
2026-08-19T14:55+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
минпромторг
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство России перенесло срок введения обязательной маркировки детских молочных каш с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов.Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.Минпромторг в июле предложил сдвинуть старт маркировки детских молочных каш, они одновременно попадали под действие правил маркировки бакалейной продукции и участвовали в эксперименте по маркировке детского питания. Минпромторг предложил систематизировать требования к этой категории товаров, закрепив их только в правилах маркировки молочной продукции.Тогда министерство поясняло, что в ходе эксперимента по маркировке отдельных видов детского питания выявлена правовая неопределенность относительно того, в рамках какой категории товаров следует маркировать отдельные виды детского питания, в частности, детские молочные каши.Так, согласно новому графику, производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки на детские молочные каши и передавать данные о вводе в оборот и обороте продукции в систему "Честный знак" с 1 сентября 2027 года, а сведения о розничных продажах и выводе продукции из оборота - с 1 декабря того же года.
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бизнес, россия, михаил мишустин, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минпромторг
14:43 19.08.2026 (обновлено: 14:55 19.08.2026)
 
Правительство перенесло срок введения маркировки детских каш

Правительство перенесло срок введения обязательной маркировки детских молочных каш

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство России перенесло срок введения обязательной маркировки детских молочных каш с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов.
Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Минпромторг в июле предложил сдвинуть старт маркировки детских молочных каш, они одновременно попадали под действие правил маркировки бакалейной продукции и участвовали в эксперименте по маркировке детского питания. Минпромторг предложил систематизировать требования к этой категории товаров, закрепив их только в правилах маркировки молочной продукции.
Тогда министерство поясняло, что в ходе эксперимента по маркировке отдельных видов детского питания выявлена правовая неопределенность относительно того, в рамках какой категории товаров следует маркировать отдельные виды детского питания, в частности, детские молочные каши.
Так, согласно новому графику, производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки на детские молочные каши и передавать данные о вводе в оборот и обороте продукции в систему "Честный знак" с 1 сентября 2027 года, а сведения о розничных продажах и выводе продукции из оборота - с 1 декабря того же года.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинМинпромторг
 
 
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