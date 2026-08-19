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Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США - 19.08.2026, ПРАЙМ
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Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США
Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США - 19.08.2026, ПРАЙМ
Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США
Премьер Канады Марк Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс. | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T20:37+0300
2026-08-19T20:37+0300
мировая экономика
канада
вашингтон
сша
марк карни
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Канады Марк Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс. В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. Позднее канадский премьер отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа. "Был достигнут значительный прогресс, хотя еще предстоит проделать важную работу", - говорится в заявлении премьера. Карни добавил, что последние несколько недель Канада вела интенсивные переговоры с США, направленные на урегулирование остающихся торговых разногласий. Портал Axios со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что одним из ключевых препятствий для достижения договоренности по торговле между Вашингтоном и Оттавой стал отказ Канады импортировать американский алкоголь.
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мировая экономика, канада, вашингтон, сша, марк карни, дональд трамп
Мировая экономика, КАНАДА, ВАШИНГТОН, США, Марк Карни, Дональд Трамп
20:37 19.08.2026
 
Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Премьер Карни: в переговорах США и Канады был достигнут значительный прогресс

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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Канады Марк Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс.
В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. Позднее канадский премьер отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа.
"Был достигнут значительный прогресс, хотя еще предстоит проделать важную работу", - говорится в заявлении премьера.
Карни добавил, что последние несколько недель Канада вела интенсивные переговоры с США, направленные на урегулирование остающихся торговых разногласий.
Портал Axios со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что одним из ключевых препятствий для достижения договоренности по торговле между Вашингтоном и Оттавой стал отказ Канады импортировать американский алкоголь.
 
Мировая экономикаКАНАДАВАШИНГТОНСШАМарк КарниДональд Трамп
 
 
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