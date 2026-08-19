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Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США - 19.08.2026, ПРАЙМ

Премьер Канады заявил о прогрессе в торговых переговорах с США

Премьер Канады Марк Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс. | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T20:37+0300

2026-08-19T20:37+0300

2026-08-19T20:37+0300

мировая экономика

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марк карни

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ВАШИНГТОН, 19 авг - ПРАЙМ. Премьер Канады Марк Карни заявил, что в торговых переговорах Вашингтона и Оттавы был достигнут значительный прогресс. В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не станут применять 50-процентные импортные пошлины против Канады, а торговая сделка ожидается в ближайшие дни. Позднее канадский премьер отметил, что приостановка введения американских пошлин на канадские товары будет в силе только до 21 августа. "Был достигнут значительный прогресс, хотя еще предстоит проделать важную работу", - говорится в заявлении премьера. Карни добавил, что последние несколько недель Канада вела интенсивные переговоры с США, направленные на урегулирование остающихся торговых разногласий. Портал Axios со ссылкой на американских чиновников ранее сообщал, что одним из ключевых препятствий для достижения договоренности по торговле между Вашингтоном и Оттавой стал отказ Канады импортировать американский алкоголь.

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мировая экономика, канада, вашингтон, сша, марк карни, дональд трамп