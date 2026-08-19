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Чистая прибыль Carlsberg по итогам I полугодия выросла на 13%

Чистая прибыль Carlsberg по итогам I полугодия выросла на 13% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Carlsberg по итогам I полугодия выросла на 13%

Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2026 года... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T10:50+0300

2026-08-19T10:50+0300

2026-08-19T10:50+0300

бизнес

дания

carlsberg

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2026 года поднялась на 13% в годовом выражении и составила 3,801 миллиарда датских крон (около 589 миллионов долларов), следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 28,7 кроны (4,45 доллара) с 25,4 кроны годом ранее. Выручка Carlsberg выросла на 2,6% - до 47,053 миллиарда крон (7,3 миллиарда долларов). Органический рост выручки составил 2,7%. Операционная прибыль за полугодие увеличилась на 4,5% в годовом выражении и составила 7,448 миллиарда крон (1,16 миллиарда долларов) при прогнозе аналитиков в 7,55 миллиарда крон, мнение которых приводит агентство Рейтер. Органический рост показателя за полугодие составил 5,9%. Продажи выросли на 2,3% в годовом выражении, до 78,4 миллиона гектолитров, в том числе пива - незначительно уменьшились - до 52,2 миллиона гектолитров. "В первом полугодии Carlsberg показала уверенный рост выручки, несмотря на сохранение неопределенности в макроэкономической ситуации, мы наблюдали устойчивый прогресс в реализации ключевых стратегических приоритетов... сильный рост продаж безалкогольных напитков и безалкогольного пива" - отметил генеральный директор Carlsberg Якоб Оруп-Андерсен (Jacob Aarup-Andersen), чьи слова приводятся в отчете. Компания в то же время изменила прогноз органического роста операционной прибыли в текущем году до 4-6% с ожидавшегося ранее увеличения на 2-6%. Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 37 тысяч человек.

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бизнес, дания, carlsberg