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Приставы взыскивают компенсации родственникам погибших в "Зимней вишне"
Приставы взыскивают компенсации родственникам погибших в "Зимней вишне" - 19.08.2026, ПРАЙМ
Приставы взыскивают компенсации родственникам погибших в "Зимней вишне"
Судебные приставы взыскивают более 2,2 миллиона рублей морального вреда с собственника здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово в пользу родственников погибших в... | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T11:56+0300
2026-08-19T11:56+0300
2026-08-19T11:56+0300
бизнес
общество
кемерово
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Судебные приставы взыскивают более 2,2 миллиона рублей морального вреда с собственника здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово в пользу родственников погибших в пожаре в 2018 году, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте 2025 года РИА Новости сообщало, что суд в Москве частично удовлетворил 11 исков родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня" о компенсации морального вреда к МЧС России и компании-собственнику сгоревшего торгового центра ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", позднее были рассмотрены еще семь исков. Как следует из материалов суда и судебных документов, большинство решений суда по искам уже вступили в силу, часть из них до этого была обжалована. Еще два дела находятся в состоянии обжалования. Однако суммы компенсаций по большей части дел не сообщаются. При этом по нескольким искам "Кемеровский кондитерский комбинат" не выплатил присужденные суммы добровольно, и суд выдал исполнительные листы. Так, согласно материалам приставов, на "Кемеровский кондитерский комбинат" в июле и августе этого года завели 12 исполнительных производств по выданным исполнительным листам. По восьми из них с компании взыскивают 2,253 миллиона рублей морального вреда, по еще четырем - 80 тысяч рублей госпошлин, присужденных судом. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.
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бизнес, общество , кемерово, тц зимняя вишня, мчс
Бизнес, Общество , КЕМЕРОВО, ТЦ Зимняя вишня, МЧС
Приставы взыскивают компенсации родственникам погибших в "Зимней вишне"
Приставы взыскивают 2,2 млн рублей компенсации родственникам погибших в ТЦ "Зимняя вишня"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Судебные приставы взыскивают более 2,2 миллиона рублей морального вреда с собственника здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово в пользу родственников погибших в пожаре в 2018 году, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В марте 2025 года РИА Новости сообщало, что суд в Москве частично удовлетворил 11 исков родственников погибших в ТЦ "Зимняя вишня" о компенсации морального вреда к МЧС России и компании-собственнику сгоревшего торгового центра ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", позднее были рассмотрены еще семь исков. Как следует из материалов суда и судебных документов, большинство решений суда по искам уже вступили в силу, часть из них до этого была обжалована. Еще два дела находятся в состоянии обжалования. Однако суммы компенсаций по большей части дел не сообщаются. При этом по нескольким искам "Кемеровский кондитерский комбинат" не выплатил присужденные суммы добровольно, и суд выдал исполнительные листы.
Так, согласно материалам приставов, на "Кемеровский кондитерский комбинат" в июле и августе этого года завели 12 исполнительных производств по выданным исполнительным листам. По восьми из них с компании взыскивают 2,253 миллиона рублей морального вреда, по еще четырем - 80 тысяч рублей госпошлин, присужденных судом.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них - дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки - от 5 до 18 лет лишения свободы.