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Россияне купили 573 новых Volga за месяц официальных продаж
Россияне купили 573 новых Volga за месяц официальных продаж - 19.08.2026, ПРАЙМ
Россияне купили 573 новых Volga за месяц официальных продаж
Продажи новых автомобилей бренда Volga в России за месяц со дня их старта 19 июня составили 573 единицы; лидером бренда стал флагманский кроссовер К50, сообщило | 19.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-19T12:51+0300
2026-08-19T12:51+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей бренда Volga в России за месяц со дня их старта 19 июня составили 573 единицы; лидером бренда стал флагманский кроссовер К50, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "Официальные продажи машин бренда Volga стартовали в России 19 июня 2026 года. По состоянию на июль было реализовано 573 новых таких автомобиля", - говорится в сообщении. Лидером среди трех моделей бренда стал флагманский кроссовер К50 с результатом в 257 реализованных автомобилей (45% от всех продаж бренда). Второе место занял среднеразмерный кроссовер K40 (242 штуки, 42%), а третье - седан С50 (74 автомобиля, 13%). Больше всего автомобилей нового российского бренда за месяц купили в Москве (106 штук). На втором месте расположилась Нижегородская область, в которой эти автомобили и производятся (78 штук), а на третьем - Санкт-Петербург (67 экземпляров). В топ-5 также попали Подмосковье и Татарстан (49 и 38 автомобилей соответственно). Всего на долю данных субъектов пришлось 60% от всего объема реализации Volga. Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
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бизнес, россия, москва, нижегородская область, санкт-петербург, volkswagen
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Нижегородская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Volkswagen
Россияне купили 573 новых Volga за месяц официальных продаж
"Автостат": продажи новых автомобилей Volga в России за месяц составили 573 единицы
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей бренда Volga в России за месяц со дня их старта 19 июня составили 573 единицы; лидером бренда стал флагманский кроссовер К50, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"Официальные продажи машин бренда Volga стартовали в России 19 июня 2026 года. По состоянию на июль было реализовано 573 новых таких автомобиля", - говорится в сообщении.
Лидером среди трех моделей бренда стал флагманский кроссовер К50 с результатом в 257 реализованных автомобилей (45% от всех продаж бренда). Второе место занял среднеразмерный кроссовер K40 (242 штуки, 42%), а третье - седан С50 (74 автомобиля, 13%).
Больше всего автомобилей нового российского бренда за месяц купили в Москве (106 штук). На втором месте расположилась Нижегородская область, в которой эти автомобили и производятся (78 штук), а на третьем - Санкт-Петербург (67 экземпляров). В топ-5 также попали Подмосковье и Татарстан (49 и 38 автомобилей соответственно).
Всего на долю данных субъектов пришлось 60% от всего объема реализации Volga.
Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.