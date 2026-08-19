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Россияне купили 573 новых Volga за месяц официальных продаж

Россияне купили 573 новых Volga за месяц официальных продаж - 19.08.2026, ПРАЙМ

Россияне купили 573 новых Volga за месяц официальных продаж

Продажи новых автомобилей бренда Volga в России за месяц со дня их старта 19 июня составили 573 единицы; лидером бренда стал флагманский кроссовер К50, сообщило | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T12:51+0300

2026-08-19T12:51+0300

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бизнес

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей бренда Volga в России за месяц со дня их старта 19 июня составили 573 единицы; лидером бренда стал флагманский кроссовер К50, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "Официальные продажи машин бренда Volga стартовали в России 19 июня 2026 года. По состоянию на июль было реализовано 573 новых таких автомобиля", - говорится в сообщении. Лидером среди трех моделей бренда стал флагманский кроссовер К50 с результатом в 257 реализованных автомобилей (45% от всех продаж бренда). Второе место занял среднеразмерный кроссовер K40 (242 штуки, 42%), а третье - седан С50 (74 автомобиля, 13%). Больше всего автомобилей нового российского бренда за месяц купили в Москве (106 штук). На втором месте расположилась Нижегородская область, в которой эти автомобили и производятся (78 штук), а на третьем - Санкт-Петербург (67 экземпляров). В топ-5 также попали Подмосковье и Татарстан (49 и 38 автомобилей соответственно). Всего на долю данных субъектов пришлось 60% от всего объема реализации Volga. Автомобили Volga выпускаются компанией "Нижегородские легковые автомобили" на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

москва

нижегородская область

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