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Профицит на рынке кофе в 2026-2027 годах составит 630 тысяч тонн

Профицит на рынке кофе в 2026-2027 годах составит 630 тысяч тонн - 19.08.2026, ПРАЙМ

Профицит на рынке кофе в 2026-2027 годах составит 630 тысяч тонн

Профицит на рынке кофе в 2026-2027 сельскохозяйственном году составит 10,5 миллиона мешков по 60 килограммов (630 тысяч тонн), что в 6 раз больше прошлогоднего... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T22:40+0300

2026-08-19T22:40+0300

2026-08-19T22:40+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Профицит на рынке кофе в 2026-2027 сельскохозяйственном году составит 10,5 миллиона мешков по 60 килограммов (630 тысяч тонн), что в 6 раз больше прошлогоднего значения в 1,7 миллиона мешков (102 тысячи тонн) годом ранее, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные брокерской и аналитической компании Marex. "В 2026/27 сельскохозяйственном году, начинающемся в октябре, на мировом рынке кофе прогнозируется профицит предложения в размере 10,5 миллиона мешков по 60 килограммов по сравнению с профицитом в 1,7 миллиона мешков в прошлом году", - пишет агентство. Рейтер со ссылкой на статистику Marex также отмечает, что общий объем предложения кофе в текущем сельхозгоду оценивается в 186,7 миллиона мешков, или примерно в 11,2 миллиона тонн против прошлогоднего показателя в 175,7 миллиона мешков (10,5 миллиона тонн). Кроме того, добавляет агентство, общий спрос на кофе в сезоне 2026-2027 годов прогнозируется на уровне 176,3 миллиона мешков (10,6 миллиона тонн), в то время как ранее он составил 174,1 миллиона мешков (10,5 миллиона тонн).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40