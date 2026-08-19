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Производство БАД в России во II квартале выросло на 9%

Производство БАД в России во II квартале выросло на 9% - 19.08.2026, ПРАЙМ

Производство БАД в России во II квартале выросло на 9%

Производство биологически активных добавок к пище (БАД) в России во втором квартале текущего года выросло на 9% в годовом выражении - до 184,7 миллиона... | 19.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-19T03:39+0300

2026-08-19T03:39+0300

2026-08-19T03:39+0300

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Производство биологически активных добавок к пище (БАД) в России во втором квартале текущего года выросло на 9% в годовом выражении - до 184,7 миллиона упаковок, тогда как на столько же сократились поставки из-за рубежа - до 35,4 миллиона единиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператор системы цифровой маркировки "Честный знак". "Отечественное производство БАД продолжает расти: во втором квартале 2026 года оно увеличилось на 9% в годовом выражении – до 184,7 миллиона штук, тогда как поставки из-за рубежа, напротив, сократились на 9% – до 35,4 миллиона штук", - говорится в сообщении. В результате совокупный объем предложения БАД на рынке вырос на 5,8% - до 220,1 миллиона штук против 208,1 миллиона во втором квартале 2025 года. Подешевела и часть продукции. Средневзвешенная цена протеина, белков и белковых смесей - самой дорогой категории БАД - в том же периоде составила 1 481 рубль за штуку, что на 9,5% ниже уровня прошлого года и на 2,8% ниже показателя предыдущего квартала. Кроме того, в ЦРПТ отметили перераспределение каналов продаж. Так, доля покупок в интернете во втором квартале выросла с 9% до 20% в годовом выражении, а доля традиционной розничной продажи сократилась с 85% до 72%. Тенденция также заметна и в разрезе полугодия: доля онлайн-канала в продажах БАД удвоилась за год и составила 18%, тогда как доля традиционной розницы снизилась с 85% до 75%. "Рост дистанционных продаж БАД говорит о том, что покупатели все активнее выбирают маркетплейсы и онлайн-площадки для покупки товаров этой категории. Это происходит на фоне устойчивого снижения доли нелегального оборота: по итогам прошлого года она сократилась до 5,4%", - объяснили в пресс-службе. Кроме того, важным фактором роста онлайн-продаж в ЦРПТ назвали усиление контроля - с сентября 2025 года проверка разрешительной документации стала обязательной для размещения БАД на маркетплейсах, а все данные об обороте продукции проходят через систему "Честный знак".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, црпт